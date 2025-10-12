Ya han trasncurrdio tres días desde desde que José Jerí juramentó como presidente de la República, luego de que se consumara la vacancia de Dina Boluarte. Desde entonces el nuevo mandatrio no ha dado luces sobre el nuevo gabinete ministerial.

El primer paso que dió Jerí Oré al respecto, fue instar a todos los ministros de la saliente Boluarte, a que le envíen, en un plazo de 24 horas, un informe sobre el estado de cada sector.

Se remitió un documento a los miembros del gabinete ministerial encabezado por Eduardo Arana, donde el mandatario de transición pide un reporte situacional “para tener un diagnóstico integral” del Poder Ejecutivo.

Al ser consultado Jerí sobre la conformación de su nuevo gabinete ministerial, evitó ahondar en el tema. Fue al acudir la noche del último sábado a la zona de Pamplona Alta(San Juan de Miraflores), para supervisar la atención a las familias damnificadas por un incendio de gran magnitud que arrasó varias viviendas en dicho lugar.

“Estamos construyendo un nuevo gabinete y solamente voy a declarar ello en este momento, porque la prioridad y la urgencia del día de hoy es justamente atender el problema de ellos”, sostuvo.

A un día del plazo electoral, César Vásquez presenta su renuncia irrevocable al Minsa. (Foto: Andina)