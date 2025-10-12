Ya han trasncurrdio tres días desde desde que José Jerí juramentó como presidente de la República, luego de que se consumara la vacancia de Dina Boluarte. Desde entonces el nuevo mandatrio no ha dado luces sobre el nuevo gabinete ministerial.
El primer paso que dió Jerí Oré al respecto, fue instar a todos los ministros de la saliente Boluarte, a que le envíen, en un plazo de 24 horas, un informe sobre el estado de cada sector.
Se remitió un documento a los miembros del gabinete ministerial encabezado por Eduardo Arana, donde el mandatario de transición pide un reporte situacional “para tener un diagnóstico integral” del Poder Ejecutivo.
Al ser consultado Jerí sobre la conformación de su nuevo gabinete ministerial, evitó ahondar en el tema. Fue al acudir la noche del último sábado a la zona de Pamplona Alta(San Juan de Miraflores), para supervisar la atención a las familias damnificadas por un incendio de gran magnitud que arrasó varias viviendas en dicho lugar.
“Estamos construyendo un nuevo gabinete y solamente voy a declarar ello en este momento, porque la prioridad y la urgencia del día de hoy es justamente atender el problema de ellos”, sostuvo.
César Sandoval Pozo presentó su renuncia al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), tras la vacancia de Dina Boluarte y a un día de que termine el plazo para que altos funcionarios pudieran dejar sus cargos si desean postular a las Elecciones Generales 2026.
En una publicación en la red social X, Sandoval indicó que presentó su renuncia una vez que se aprobó la vacancia presidencial a Dina Boluarte. Explicó que también la formalizó ante el nuevo presidente, José Jerí.
“En 5 meses al frente del MTC y gracias a nuestra presidenta pusimos freno a la corrupción, destrabamos inversiones e inauguramos y diseñamos obras que durmieron décadas. Desde donde me toque servir a mi país, lo haré siempre con la frente en alto y en beneficio del pueblo”, se lee en su publicación.
Werner Salcedo no descarta que militantes de Somos Perú integren el Gobierno
El presidente se reunió en Palacio con el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, quien también pertenece a su partido, Somos Perú.
A su salida de la reunión, Salcedo fue consultado por quienes integrarían el nuevo gabinete. La autoridad regional no descartó que militantes de Somos Perú formen parte del gobierno de transición.
“Nuestro interés es el Perú y estamos enfocados en ellos, camisetas políticas en este momento no hay, lo que hay es compromiso por el país. Mucho tiempo estamos concentrados en saber si tiene o no un partido político, pero lo cierto es que los partidos también se forman y deben tener su equipo, personas con los títulos que nos merecemos, la experiencia, que eso no sea un espacio para satanizarse si es o no de Somos Perú”, indicó el último sábado a Canal N.
César Vásquez renunció al Ministerio de Salud
César Vásquez presentó oficialmente su renuncia al Ministerio de Salud (Minsa), tras la vacancia de Dina Boluarte y la toma de mando de José Jerí como presidente del Perú.
El exministro comunicó su decisión a través de su cuenta de X, mostrando la carta que envió al nuevo presidente el 10 de octubre.