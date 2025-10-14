Denisse Miralles fue también viceministra de Economía durante la gestión de José Salardi en el ministerio. Foto: MEF.
Denisse Miralles fue también viceministra de Economía durante la gestión de José Salardi en el ministerio. Foto: MEF.
Redacción Gestión
Denisse Miralles, actual directora de Inversiones Descentralizadas de ProInversión, sería quien dirigiría la cartera, según informaron fuentes cercanas a la conformación del gabinete a Gestión.

De concretarse, Miralles retornaría al ministerio, donde ya estuvo este mismo año. Durante la gestión de José Salardi en el MEF, ella ocupó el puesto de viceministra de Economía.

Fuera Salardi de la cartera, Miralles volvió a ProInversión, donde ha ocupado el puesto de directora de Inversiones Descentralizadas al menos desde 2014.

Antes de su breve paso como viceministra de Economía, Miralles también trabajó en el MEF como consultora de la Dirección de Política de Descentralización Fiscal y de Política de Ingresos Públicos entre 2010 y 2013.

La funcionaria es ingeniera economista por la a Universidad Nacional de Ingeniería, Master en Políticas Públicas y Tributación por la Universidad Nacional de Yokohama (Japón) y tiene estudios de infraestructura y APPs en Harvard Kennedy School (EE.UU.), en la CAF y en la Universidad del Pacifico,

