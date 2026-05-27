Quilla Resources empieza a preparar su siguiente etapa de crecimiento. La minera de cobre liderada por Víctor Gobitz evalúa una eventual salida a bolsa en Toronto mientras acelera la expansión de Chapi, operación ubicada en el sur del Perú que retomó producción este año. La estrategia de la compañía apunta a crecer sobre una mina ya existente para acelerar tiempos de desarrollo y producción. ¿Qué planes tiene Quilla para Chapi?

Quilla Resources viene sosteniendo conversaciones con asesores para evaluar una eventual oferta pública inicial (OPI) en Toronto prevista para el próximo año, según declaró Víctor Gobitz.

“En Toronto existe un ecosistema especializado en minería”, afirmó el ejecutivo, al explicar la decisión de evaluar una cotización en Canadá. “Si Quilla continúa creciendo, esperamos poder cotizar en Nueva York en unos años”, agregó.

La estrategia de la compañía se apoya en Chapi, mina ubicada en el sur del Perú que reinició operaciones en febrero y que alcanzaría plena capacidad operativa hacia el cuarto trimestre de 2026.

Chapi se consolida como el principal foco de crecimiento de Quilla Resources en el mercado peruano de cobre.

Quilla busca elevar producción de cobre

Actualmente, Quilla concentra sus esfuerzos en ampliar exploraciones alrededor de Chapi, zona cercana a una importante operación de Freeport-McMoRan, con el objetivo de determinar si existe un yacimiento de mayor escala debajo de la operación actual.

Como parte de ese proceso, la minera inició en febrero un programa de perforación multipropósito de hasta 29,500 metros distribuidos en aproximadamente 145 pozos. Quilla Resources apunta a respaldar futuros estudios de prefactibilidad y factibilidad vinculados a la expansión del proyecto.

Entre los principales objetivos figuran la conversión de recursos a categorías de mayor confianza, la expansión de recursos en zonas prioritarias y la obtención de información geometalúrgica, geotécnica e hidrogeológica para el diseño de mina e ingeniería.

La minera evalúa una futura cotización en Canadá para financiar crecimiento en cobre desde Perú.

Financiamiento y plan de expansión de cobre

En paralelo, la compañía avanza en una nueva ronda de financiamiento previa a su eventual salida a bolsa.

De acuerdo con Gobitz, la propuesta de Quilla busca diferenciarse de otros proyectos debido a que parte de una operación ya existente , lo que permitiría acelerar expansión y reducir costos frente a desarrollos desde cero.

La empresa apunta a elevar la producción anual de Chapi hasta 30,000 toneladas métricas de cobre, objetivo que requerirá inversiones de entre US$ 200 millones y US$ 300 millones.

Además de Chapi, la minera también viene evaluando nuevas oportunidades de crecimiento en Perú, en un contexto de mayor demanda global por cobre.

Sin embargo, Gobitz reconoció que el desarrollo integral del potencial del yacimiento requeriría eventualmente un operador con mayor capacidad financiera.