Con más de 65 años en el mercado, Cruz del Sur acumuló un crecimiento de 43% entre 2023 y 2025, en medio de una recuperación sostenida de la demanda de viajes tras la pandemia. Actualmente, la compañía traslada alrededor de 2 millones de pasajeros al año y opera en 24 destinos a nivel nacional. “Somos un negocio en fase madura, pero a pesar de esto hemos mantenido un crecimiento importante”, señaló Mariano Neira, gerente de Unidad de Negocio Cruz del Sur Viajes. Con este buen rendimiento, se preparan para una nueva etapa de expansión.

El alza del combustible se ha convertido en uno de los principales desafíos para el transporte interprovincial en el Perú. (Foto: Cruz del Sur)

Renovación de flota hasta 2028 pese al alza del combustible

Pese al impacto del alza del combustible, la empresa de transporte interprovincial Cruz del Sur continuará acelerando la modernización de su operación con un agresivo plan de renovación de flota. Según detalló Mariano Neira, gerente de Unidad de Negocio Cruz del Sur Viajes, la compañía proyecta incorporar 100 buses hasta el 2028. Como parte de esta estrategia, durante el 2026 llegarán 42 nuevas unidades —21 en mayo y otras 21 en octubre—, respaldadas por una inversión de US$15 millones para este año. Actualmente, la empresa opera una flota de 172 buses a nivel nacional.

La renovación se da en medio de un escenario complejo para el sector transporte por el incremento del combustible. Según detalló Neira, Cruz del Sur consume alrededor de 240,000 galones mensuales, lo que actualmente genera un sobrecosto cercano a S/2 millones al mes. Frente a ello, la compañía viene reforzando medidas de eficiencia operativa y conducción, además de priorizar rutas con mayor potencial de rentabilidad. Entre las nuevas configuraciones de buses destaca el modelo “Confort Suite”, con dos pisos, asientos de 160° y buscama real de 180°, enfocados en fortalecer la propuesta premium de la empresa.

Las primeras operaciones con buses a GNB estarán enfocadas en las rutas de Ica y Paracas desde noviembre de 2026. (Foto: Cruz del Sur)

Operaciones con buses a gas natural vehicular (GNV)

Como parte de su estrategia para enfrentar el impacto del alza del combustible, la empresa de transporte interprovincial Cruz del Sur iniciará operaciones con buses a gas natural vehicular (GNB) desde noviembre de 2026. Según detalló Mariano Neira, las primeras unidades serán destinadas a las rutas de Ica y Paracas y contarán con una autonomía aproximada de 400 kilómetros. La iniciativa forma parte de los proyectos de eficiencia operativa y transición energética que viene impulsando la compañía.

El ejecutivo explicó que el impacto del combustible se ha convertido en uno de los principales desafíos para la operación de la empresa. Actualmente, Cruz del Sur consume alrededor de 240,000 galones mensuales, lo que genera un sobrecosto cercano a S/2 millones al mes. Frente a este escenario, la compañía viene implementando medidas de conducción eficiente y proyectos vinculados a energías renovables.

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Negocio digital ya domina las ventas de Cruz del Sur

La digitalización se ha convertido en uno de los principales motores de crecimiento para la empresa de transporte interprovincial Cruz del Sur. Actualmente, el canal digital concentra el 61% de las ventas de la compañía, consolidándose como el principal punto de comercialización de pasajes por encima de las agencias presenciales, que representan el 30%. Según detalló Mariano Neira, la App de la empresa ya representa el 10% de las ventas digitales, mientras que la pasarela de Yape concentra el 25% de dichas operaciones.

El avance digital también se refleja en los indicadores comerciales de la compañía. Durante el último año, las transacciones por cliente crecieron 10%, el ticket promedio aumentó 7% y la conversión web mejoró cerca de dos puntos porcentuales.

Además, Cruz del Sur viene incorporando inteligencia artificial para analizar los intereses y hábitos de viaje de sus pasajeros, así como para optimizar la programación de buses y conductores. “Estamos viendo un crecimiento del segmento joven y digital que nos prefiere por servicios como el Wi-Fi, la App y nuestras redes sociales”, comentó Neira.

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Rutas estratégicas por demanda corporativa y minera

Cruz del Sur viene consolidando rutas estratégicas impulsadas por la demanda corporativa, institucional y minera, en medio de una estrategia enfocada en priorizar corredores con mayor rentabilidad. Según explicó Mariano Neira, Huancayo se ha convertido en una de las operaciones más relevantes para la compañía, al representar actualmente el 17% de sus resultados comerciales. La ruta maneja entre 10 y 15 frecuencias diarias y se ha fortalecido por el movimiento constante de pasajeros vinculados a actividades empresariales y de trabajo.

En paralelo, Cruz del Sur identificó un fuerte crecimiento en la ruta hacia Marcona, donde la operación pasó de cuatro a seis servicios diarios por el dinamismo del sector institucional y minero. “Nos ha sorprendido el crecimiento de la ruta a Marcona”, señaló Mariano Neira. Actualmente, Arequipa, Huancayo e Ica figuran entre las rutas más importantes para la compañía. Además, Cruz del Sur Minas mantiene entre 10 y 12 contratos vinculados a la gran minería, mientras que los clientes institucionales de Cruz del Sur Viajes ya alcanzan el 97% de recuperación frente a niveles prepandemia.

Cruz del Sur también relanzará su agencia en Huancayo con una propuesta enfocada en mejorar la experiencia del pasajero frecuente y ejecutivo. Según detalló Mariano Neira, el terminal incorporará una experiencia “totalmente VIP”, con salones de espera renovados y puntos de carga para dispositivos electrónicos.