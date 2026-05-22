La compañía proyecta incorporar 100 buses hasta el 2028 como parte de su plan de renovación de flota. (Foto: Cruz del Sur)
La compañía proyecta incorporar 100 buses hasta el 2028 como parte de su plan de renovación de flota. (Foto: Cruz del Sur)
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Sandra Reyes
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En medio del impacto del alza del combustible y el avance de la digitalización, la empresa de transporte interprovincial Cruz del Sur acelera su modernización con la renovación de flota, el inicio de operaciones con buses a gas natural vehicular (GNV), el fortalecimiento de sus canales digitales y la consolidación de rutas estratégicas. La apuesta llega luego de que la compañía creciera 15% en 2025 frente al 2024. ¿Cuáles serán los próximos movimientos en el 2026-27?

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