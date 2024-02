Martín Ojeda, gerente general del Gremio de Transporte Interprovincial de Pasajeros Cotrap-Apoip, señaló que tras haber sido duramente impactados por la pandemia en el 2020 y las protestas del año pasado, aun no han podido recuperar los 80 millones de pasajeros que transportaban hasta antes de la emergencia sanitaria.

“En el 2023 el comienzo no fue nada bueno para sector. En el 2019, se trasladaba en promedio 90 millones de pasajeros, donde el 15% lo tenía las aerolíneas, un 10% el transporte ilegal y un 75% el interprovincial formal, sin embargo, ahora hay menos usuarios y nuestra participación se ha reducido a un 70% y el otro porcentaje se ha ido al informal, que ahora está en 15%”, declaró a Gestión.

Mirada hacia el 2024

A pesar de estos resultados, el representante gremial espera que este 2024 se transporten entre 75 a 85 millones de pasajeros por la vía terrestre, para así comenzar a tener un crecimiento sostenido a partir del 2025. No obstante, a pesar de este optimismo, reconoce que las empresas del sector no están considerando planes importantes de inversión para este año.

“Lamentablemente las inversiones no han sido las mejores en 2023 y no hay planes de desembolsos para este año. La compra y venta de vehículos no se viene dando, la recesión y la crisis que hemos tenido en los últimos años ha repercutido en la modernización del parque automotor. Por eso, la expectativa es recuperar la situación que teníamos antes de la pandemia”, acotó.

En esa línea, Ojeda reconoce que tampoco se ha recuperado el número de participantes que se tenía antes de la pandemia. Así, detalla que antes operaban más de 1,000 empresas de transporte interprovincial a nivel nacional con una flota de 10,200 unidades como mínimo, sin embargo, ahora existen 950 compañías con 10,000 vehículos. Además, el índice de renovación también ha caído.

“Por poner un ejemplo, en el terminal de Arequipa habían en promedio unas 70 empresas, pero ahora han quedado unas 40, y el sector informal trata de llenar ese vacío. Recordemos que Ormeño, Cromotex, Tepsa tampoco ya no están”, lamentó el gerente general de Cotrap-Apoip.

Transporte interprovincial no recupera sus niveles de 2019. Fuente: difusión.

¿Cómo vienen las rutas al exterior?

Martín Ojeda señaló que las rutas más solicitadas son hacia las ciudades del norte como Piura y Tumbes, así como Arequipa, Cusco, Cajamarca, entre otros. El ticket promedio para estas zonas oscilan entre S/ 80 y S/ 120 y se observa un mejor movimiento aunque menor al de 2019.

Sin embargo, este buen dinamismo no se ha observado con los viajes interprovinciales hacia fuera del país. De acuerdo al gremio, las empresas de transporte peruanas ya no están operando con las rutas que van a Chile, Ecuador y Argentina, debido a la menor demanda y por los problemas de seguridad que hay en los países vecinos.

Vale precisar que la frecuencia hacia Argentina era de tres veces por semana, mientras que las salidas a Chile se hacían a diario. A pesar de ello, Ojeda espera que pueda revertirse esta situación y se retomen las rutas hacia el exterior.

“La situación se ha agudizado en temas fronterizos. Las rutas que habían a Chile, Ecuador y Argentina ya no van a estar en muchas empresas porque no están trabajando; solo están quedando Brasil y Colombia pero no con las mismas frecuencias que antes. Además, la realizan compañías extranjeras y no peruanas”, especificó.

