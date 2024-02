Así, en los últimos dos años han sido 12 las compañías del exterior, de los rubros de tuberías fierros, componentes electrónicos, entre otros, que han buscado instalarse en dicha zona económica. Sin embargo, el futuro Megapuerto de Chancay les está jugando en contra.

Jorge Pacora, gerente general de la ZED Ilo, explicó que la propuesta de una Zona Económica Especial (ZEE) en la periferia del Megapuerto de Chancay, la cual contaría con incentivos fiscales para reducir el Impuesto a la Renta (IR), ha paralizado el interés de inversión extranjera.

Cabe precisar que el año pasado (Gestión 21.21.2023), el Ministerio de Economía (MEF) planteó una iniciativa para que Chancay, Lima Norte y el Callao se conviertan en un ‘hub’ portuario de comercio internacional, misma que iba a ser evaluada. Con ello se atraería mayor inversión.

“La propuesta para crear una Zona Económica Especial (ZEE) entre el Puerto de Chancay y el puerto del Callao dejó en stand by estos ingresos. De estas 12 empresas, de capitales chilenos y argentinos, por lo menos siete detuvieron sus planes de instalación en nuestra zona económica”, añadió.

Las compañías, que en promedio, demandaban de espacios de entre los 30,000 y 90,000 metros cuadrados, tenían su foco en la exportación de mercancías a Bolivia, Chile y Paraguay.

“Si bien nuestra ubicación es estratégica para la exportación, la iniciativa de una zona económica especial en Chancay posterga la instalación de estas firmas. Los empresarios desean saber cuáles son las condiciones (beneficios tributarios) que tendrá esa ZEE, a fin de evaluar si es más ventajoso quedarse en la ZED Ilo o irse a Chancay”, anotó.

Por el momento, la propuesta de una Zona Económica Especial en Chancay está en competencia del Gobierno. “Aun así, seguimos trabajando en mejorar nuestras condiciones y poder captar más compañías”, agregó.

Actualmente, son 120 hectáreas que se busca habilitar (energía y agua potable) dentro de la ZED Ilo; ello, con una inversión de cerca de US$ 50 millones. El expediente es elaborado por el gobierno regional y se espera que en los próximos meses pueda tener la viabilidad para su ejecución.

ZED Ilo cuenta con 326 hectáreas.

Situación de la ZED Ilo

Pacora, manifestó que actualmente en la ZED Ilo se encuentran apostadas 14 empresas sobre una extensión de aproximadamente 30 hectáreas (has) —entre habilitadas y no habilitadas— de un total de 326 has. Estas compañías se orientan a brindar servicios logísticos, en su mayoría. No obstante, han surgido tres opciones que desarrollan agroindustria y procesan cobre.

“En la ZED tenemos una empresa chilena que, a partir de la producción agraria de los valles de Ilo y Moquegua, produce, por ejemplo, aceitunas procesadas, mermeladas de frutas, entre otros productos. También dos compañías que elaboran sulfato de cobre y cemento de cobre”, detalló.

Dichas iniciativas — según Pacora— apuntan a ser replicadas con otros rubros, de modo de dar espacio también a la industria y sus procesos de transformación. Actualmente, la ZED Ilo tiene empresas que otorgan, principalmente, servicios de almacenamiento y distribución de mercancías a las minas del sur.

“Queremos sacarle provecho a la producción pesquera de esta parte del país, considerándose otras presentaciones aparte del tradicional fresco y congelado. Tenemos especies como el lenguado, la corvina, el pulpo o la anchoveta a las que se le puede dar otro tratamiento con valor agregado”, remarcó.

De este modo, el proyecto demandaría de la asesoría del Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica - CITE Pesquero, el cual brindaría la orientación sobre el potencial de cada recurso y su transformación. Asimismo, otro aspecto clave es la inversión de aproximadamente S/ 30 millones para la instalación de una planta multipropósito en la zona económica que permita las condiciones adecuadas para la transformación pesquera. “Estamos buscando un convenio con el Ministerio de la Producción para poder impulsar esta iniciativa. Ahí también tenemos interés del gobierno regional en sumarse”, añadió.

Durante el 2023, la ZED Ilo mantuvo un movimiento de mercancías por un valor FOB de US$ 200 millones.

