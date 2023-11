En el país se crearon ocho zonas económicas, pero solo cuatro se encuentran operativas: Tacna (Zofratacna), Piura (Zed Paita), Arequipa (Zed Matarani) y Moquegua (Zed Ilo). Otras como la Zona Franca Comercial y Turística de Tumbes, Zonas Especiales de Desarrollo Loreto, Zona Económica Especial de Puno y Zona Franca de Cajamarca no funcionan.

Para ComexPerú y la Cámara de Comercio de Lima (CCL) las zonas económicas especiales no cumplen con el objetivo para las que fueron diseñadas.

Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos de ComexPerú, indicó que, en el 2022, solo el 0.15% de exportaciones totales salieron de las zonas francas peruanas. “Los años anteriores han rondado por ese porcentaje, es decir, no hay evolución”, argumentó.

Zacnich -con datos de la Asociación de Zonas Francas de las Américas- también refirió que los puestos de trabajo en el Perú con las zonas económicas o zonas francas representan alrededor de 0.01% del total de empleo en el país .

“Al margen de su particularidad con el tratamiento especial tributario, para que cumplan sus objetivos de atraer inversiones y realizar más exportaciones, se requiere que se mejoren las infraestructuras alrededor de dichas zonas, y respondan a la oferta exportable”, dijo a Gestión.

Uno de los grandes problemas -señaló- es que Zofratacna concentra casi el 20% del contrabando a nivel nacional.

“No hay muchas generación de ingresos formales. No funcionan las iniciativas políticas, entonces, cómo van a fortalecer si no hay tendencia a mejorar”, aseveró.

En tanto, Leonardo López, presidente de la Comisión Tributaria de la CCL, sostuvo que, a pesar de contar con cuatro zonas económicas operativas, se carece de criterios fundamentales para su adecuado desarrollo, como lo es la falta de perspectiva para la ubicación de las mismas .

“Aunque en tres de los casos se ubican cerca de un puerto, en general no cuentan con un adecuado desarrollo industrial y educativo que pueda dar soporte a las empresas que operen en las zonas”, precisó.

Situación de Zofractacna

Aldo de Marzo Parodi, presidente del directorio de Zofratacna, comentó que la zona comercial ha ido empeorando con el tiempo porque no hay voluntad de los distintos gobiernos que pasan. Actualmente, tienen 380 hectáreas, de las cuales solo el 10% está ocupado con 97 empresas en 33 años de funcionamiento.

De Marzo indicó que se perdieron el ingreso de unas 30 empresas internacionales, con aproximadamente US$ 5 millones en inversiones, debido a la prohibición de las instalación de empresas extranjeras en la Zona Franca de Tacna por estar dentro de los 50 km de la frontera de Chile.

Por eso, pidió al Gobierno de Dina Boluarte aprobar un Decreto Supremo para que se modifique el artículo 71 de la Constitución y se permita la inversión extranjera dentro de la Zofratacna.

Asimismo, solicitó iniciar el comercio electrónico y generar puestos de trabajo. “Desde el año pasado se promulgó la ley del comercio electrónico y hasta ahora no se aplica. Hay algunas observaciones y no nos informan qué falta”, apuntó.

En busca de que Zofratacna tenga un impulso, sostuvo que el sector servicios crece y hay potencial en los rubros de minería y agroindustria. “Ya no solo se dependerá del olivo, que sigue siendo el principal producto, pero se está haciendo prueba con fresa, maracuyá, naranja de mesa, ya se exportó granada a Canadá”, explicó.

La mirada de Mincetur

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú (Mincetur), en el 2022, las ZEE generaron US$ 93 millones en exportaciones, un incremento de 12% con respecto al 2021, y 48% frente al 2020, pero un monto muy por debajo de las importaciones que sumaron el año pasado US$ 214 millones.

En cuanto a puestos de trabajo en dicho año, se brindaron 2,300 empleos directos.

A junio de 2023, se encuentran instaladas 155 empresas usuarias (cifra muy por debajo de las reportadas en Chile y Uruguay con más de 2,850 y 1,560, respectivamente), desarrollando diversas actividades que incluyen logística, manufactura, agroindustria, maquila, reacondicionamiento, tecnologías de la información, investigación y desarrollo científico y tecnológico.

Cuando se esperaba que las zonas económicas tengan más impulso este 2023, la data -del Mincetur- nos muestra que en el primer semestre del presente año, las ZEE generaron exportaciones por US$ 33.9 millones, una reducción del 33% con respecto a similar periodo de 2022.

De acuerdo a Teresa Mera, viceministra de Comercio Exterior, los sectores más afectados son los de manufactura, pesca y agroindustria. “Esto se explica, entre otros motivos, por las condiciones climáticas adversas que afectaron la campaña agrícola y principales vías de transporte en el norte del país”, afirmó.

Sin perjuicio de ello, Mera aseguró que en este periodo hay bienes que registran un crecimiento importante, como la gelatina y bases para bebidas carbonatadas (562%), borato de sodio (116%), y los ajos en cubos y puré (16%).

Resaltó que Ecuador y Colombia son los principales destinos de las exportaciones peruanas provenientes de las ZEE, con una participación de 39% y 33%, respectivamente.

Sin embargo, si nos comparamos con Colombia (competidor directo), dicho país cuenta con 124 Zonas Francas en operación y tiene la existencia de 1,000 usuarios autorizados en estas zonas y genera más de 152,000 empleos directos e indirectos, de acuerdo al último informe de la Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la Andi.

Zonas Económicas Especiales a manos de privados

Actualmente la administración de las ZEE recae en el sector público y la normativa faculta que estas puedan ser administradas por un operador privado, expresó la viceministra Teresa Mera.

Por tal motivo, anunció que las nuevas zonas económicas especiales podrían ser operadas por el sector privado.

“A diferencia de otros países, las ZEE peruanas funcionan bajo normativa pública; no obstante, nuestra legislación ha previsto que puedan ser impulsadas y administradas por empresas privadas, para lo cual se requiere nuevas modificaciones a nivel de ley y una evaluación particular. En tanto se concretan esas acciones, consideramos que las nuevas iniciativas que se generen podrían ver este modelo privado, para facilitar que las ZEE cuenten con recursos necesarios para su habilitación, desarrollo y promoción ”, anotó.

Para los gremios empresariales también es un pedido urgente que las zonas especiales sean manejadas por un privado.

“Creemos en la necesidad de tener un marco normativo que permita la creación de Zonas Económicas Especiales promovidas y creadas por el sector privado, bajo condiciones específicas, con compromisos de inversión, garantía a favor del Estado y plazos determinados para el goce de los beneficios tributarios, en su etapa inicial, para atraer la inversión”, sostuvo Leonardo López, representante de la CCL.

En ese sentido, mencionó que el Estado no debe seguir gastando dinero público para este tipo de zonas. “Corresponderá a la iniciativa privada el implementar los mecanismos de promoción e impulso necesarios para su desarrollo, tal como sucede en Colombia”, manifestó.

De permitirse funcionamiento de zonas económicas especiales privadas, la empresa promotora debería crear la zona para el desarrollo de las actividades de refinación y de fabricación de baterías de litio, considerando su importancia para la tecnología que se viene desarrollando, recomendó.

Beneficios tributarios y arancelarios

Las ZEE peruanas presentan la exoneración del 100% de los siguientes impuestos Impuesto a la renta Impuesto General de las Ventas (IGV) Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) Impuesto de Promoción Municipal Impuesto Extraordinario de Solidaridad Todo impuesto, tanto del Gobierno central, regional o municipal creado o por crearse, excepto las aportaciones a EsSalud. Con la Ley 30446 de 2016, se incluye en la Ley del IGV como operación de exportación de servicios, el suministro de energía eléctrica a los sujetos domiciliados en las ZED

Perú y Corea buscan fortalecer zonas económicas

Desde Mincetur vienen impulsando una norma marco que permitirá uniformizar lineamientos técnicos para la creación, desarrollo, promoción y evaluación de desempeño de nuevas ZEE , considerando parámetros como viabilidad económica, niveles de inversión, creación de empleo y similares.

Agregó que, como parte de este proceso de planificación, se tiene previsto impulsar el desarrollo de la “Política Nacional de Zonas Económicas Especiales”, para contar con un marco estratégico que genere un sistema más competitivo y sostenible en el largo plazo. A la fecha se trabaja en la etapa inicial de formulación del análisis de pertinencia, conforme a la metodología del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan).

“Buscamos que la experiencia aprendida a partir de las ZEE que hoy funcionan se traslade a nuevas iniciativas desde su origen, donde se incorporen elementos que ayuden a su éxito, pleno funcionamiento y ocupabilidad”, declaró la viceministra.

Además de ello, comentó que, a través del Proyecto VUCE 2.0, se viene trabajando en el desarrollo del sistema de gestión integral de las ZEE para el trámite de las operaciones de ingreso, permanencia y salida.

Complementariamente, la funcionaria detalló que participaron en el proyecto “Hoja de ruta para la implementación de estrategias de atracción de inversión extranjera directa en las ZEE del Perú”, a través del Programa de Intercambio de Conocimientos que lidera el Ministerio de Economía y Finanzas de Corea.

La propuesta coreana será presentada al Mincetur a fines de este mes, donde priorizarán acciones a implementar para incentivar los flujos de inversión.

¿Se vienen más zonas especiales?

Hace unos meses atrás, el Mincetur señaló que consideraron el pedido de la empresa Cosco Shipping Ports para que el Puerto de Chancay que se viene construyendo sea Zona Económica Especial (ZEE). Sin embargo, la iniciativa aún debe ser ventilada en el Congreso de la República.

La formalización de una ZEE en la periferia del megapuerto de Chancay estaría lista en aproximadamente dos meses, según el Ministerio de Economía y Finanzas. Tendría incentivos fiscales para reducir el Impuesto Sobre la Renta (IR) a una tasa de entre 18% y 20% por un periodo de hasta tres años.

