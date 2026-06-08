Según el reporte de Osiptel, el gasto mensual promedio en telefonía móvil a nivel nacional alcanza los S/ 56.6. (Foto: Difusión)
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Edgar Velito
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El mercado del servicio móvil (telefonía e internet) en Perú muestra cambios en el comportamiento de los usuarios y en la competencia entre operadoras, en un contexto marcado por diferencias en gasto, percepción del servicio y estrategias comerciales. El Estudio sobre el nivel de satisfacción del usuario de telecomunicaciones 2025, presentado por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) en mayo a Gestión, revela cómo evolucionan las prioridades de los clientes y qué factores empiezan a redefinir la disputa en el sector.

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