Durante el evento, el ejecutivo contó que, desde su llegada al Perú en abril de 2025, iniciaron un proceso de transformación en la compañía. “Pese a que la empresa estaba en crisis, en un contexto de concurso ordinario (ante el Indecopi) del que estamos trabajando para salir, decidimos impulsar una transformación profunda”, acotó.

En ese sentido, el directivo explicó que, a pesar de ese escenario, identificaron oportunidades en el sector de telecomunicaciones. “Ante ello, nos enfocamos en los perfiles y en las capacidades internas”, indicó. Paralelamente, destacó que encontraron un equipo de colaboradores de alto nivel, con quienes vienen conformando un grupo de trabajo que está liderando el proceso de transformación de la empresa. “ Apuntamos a que este proceso de cambio sea profundo e intenso ”, reiteró.

Palumbo expresó que el objetivo de la compañía es posicionar a Integratel como un aliado clave en los procesos de transformación empresarial . “Hoy todas las empresas, en mayor o menor medida, atraviesan procesos de transformación. Para ello se requiere conectividad, tecnología, inteligencia artificial y ciberseguridad, que son nuestros principales fuertes. Queremos acompañarlos en ese camino”, dijo.

Ariel Palumbo, CEO de Integratel Perú, durante el Integra Forum, donde destacó los planes de la compañía para desplegar una red 5G con valor agregado en el país. Foto: GEC / Mario Zapata

El reto del 5G: a lo que apunta Movistar

Sobre el despliegue de la tecnología 5G, el CEO de Integratel señaló que la compañía está comprometida con el desarrollo de esta red, considerando que ya cuenta con 100 MHz de espectro para su implementación. “Una muestra de ello es que fuimos los primeros en cumplir con todos los procesos administrativos para obtener la licencia”, alegó. La empresa actualmente se encuentra en un proceso de inversión que incluye la modernización de alrededor de 2,000 estaciones base de su red , con el objetivo de fortalecer su infraestructura y avanzar en el despliegue de esta tecnología.

“Estamos en un proceso de inversión enfocado en llevar conectividad a todo el Perú y, en ese objetivo, el 5G es una herramienta fundamental”, agregó.

El CEO añadió que, para Integratel, el despliegue de esta tecnología representa un reto importante, sobre todo porque en la región muchas veces se avanza a un ritmo más lento que en otros mercados, donde ya se exploran nuevas generaciones tecnológicas. “ Queremos construir una red 5G que pueda conectar a todo el Perú y que, además, genere valor agregado. Apostamos por una tecnología que contribuya a la integración y al desarrollo ”, proyectó.

Con ese panorama, el CEO señaló que la compañía “ pisará el acelerador ” en las inversiones necesarias para cumplir con los compromisos asumidos con el Estado peruano , luego de adjudicarse la banda de 100 MHz de espectro para el desarrollo del 5G. “Estamos en un proceso con tiempos ajustados y queremos llegar a la mayor cantidad de estaciones base modernizadas hacia fines de año”, manifestó. El despliegue de esta tecnología implica diversos desafíos; sin embargo, para esta ‘telco’ constituye uno de los ejes centrales de su estrategia, orientada a mejorar la experiencia del cliente.

Christian Livia, director de Tecnología de Integratel, explicó que el 5G representa un punto de inflexión frente a generaciones anteriores de tecnología móvil. Foto: GEC / Mario Zapata

Durante el Integra Forum también participó el director de Tecnología de Integratel, Christian Livia, quien explicó que la evolución tecnológica no responde a una sola herramienta, sino a un conjunto de innovaciones que están transformando las operaciones empresariales y los servicios digitales.

“Estamos en plena transformación digital. No es una sola tecnología la que está avanzando, sino un grupo de tecnologías como la inteligencia artificial, el machine learning —que ya está muy consolidado— y ahora la IA generativa, que ya está presente en las empresas. Además, aparecen nuevos desarrollos como los agentes de IA”, arguyó.

En ese escenario, Livia destacó el papel de la conectividad 5G, que representa un cambio relevante frente a las generaciones anteriores de tecnología móvil. “El 5G no es una evolución del 4G, es un punto de inflexión con nuevas características”, sostuvo.

A su juicio, esta tecnología permitirá transportar datos con mayor calidad y resiliencia, además de integrar inteligencia artificial en el núcleo y en las operaciones de las redes. Asimismo, detalló que el 5G mejora la relación entre las velocidades de descarga y subida de datos: mientras que en tecnologías previas la proporción era de 9 a 1, con 5G se reduce a 2 a 1 .

El director de Tecnología añadió que estas capacidades abren paso a nuevos casos de uso, como el desarrollo de redes privadas 5G , orientadas principalmente al sector empresarial e industrial. Bajo esa premisa, Integratel avanza en el despliegue de redes privadas 5G en colaboración con socios tecnológicos como Huawei y con empresas interesadas en liderar la adopción de esta tecnología, entre ellas Minsur. “Las redes privadas 5G permitirán impulsar procesos de digitalización en sectores productivos que requieren conectividad de alta capacidad, baja latencia y altos niveles de confiabilidad”, afirmó Livia.

En ese marco, precisó que Integratel participó en el desarrollo de la red 5G de esta compañía minera, que hasta el momento es la única del sector extractivo en contar con este tipo de implementación .

Esta visión fue respaldada por David Huamán, Networking Product Manager de Huawei, quien señaló que la tecnología 5G no fue concebida únicamente para ofrecer mayor velocidad de conexión, sino también para habilitar nuevas aplicaciones en el ámbito industrial. “El 5G ha sido diseñado para brindar conectividad a las industrias y convertirse en una plataforma que transforme la forma en que operan”, explicó.

Según detalló, esta tecnología se sustenta en tres características principales: mayor velocidad de transmisión de datos, latencias inferiores a 10 milisegundos —que permiten, por ejemplo, la operación remota de equipos o el análisis de información en tiempo real— y altos niveles de confiabilidad para aplicaciones críticas. A ello se suma la posibilidad de habilitar servicios automatizados y entornos industriales más eficientes. “Estos tres pilares hacen que el 5G tenga un valor diferencial y abran la puerta a entornos cada vez más automatizados”, concluyó.

Joseph Mori, director de Producto, Ingeniería y Operaciones de Integratel, destacó el rol de la ciberseguridad y las soluciones digitales dentro de la estrategia de la compañía para acompañar la transformación tecnológica de las empresas. Foto: GEC / Mario Zapata

Ciberseguridad: el otro frente de Integratel

La ciberseguridad se ha convertido en otro de los pilares de la estrategia de Integratel en el segmento empresarial. Joseph Mori, director de Producto, Ingeniería y Operaciones de la compañía, señaló que la firma viene ampliando su portafolio de soluciones digitales para acompañar a las empresas en un entorno cada vez más conectado.

Durante el Integra Forum, Mori explicó que la propuesta de la compañía no se limita a la conectividad, sino que busca integrar distintas capacidades tecnológicas para responder a las nuevas necesidades del mercado. “Para nosotros la ciberseguridad es una evolución natural de lo que venimos haciendo desde hace años en redes y conectividad. Hace tiempo decidimos complementar nuestro portafolio con capacidades digitales como ciberseguridad, cloud, inteligencia artificial y soluciones de redes privadas”, afirmó.

El enfoque de la empresa consiste en ofrecer estas herramientas de manera integrada, de modo que las organizaciones puedan gestionar mejor los riesgos asociados a su creciente presencia en entornos digitales. “Es un tema importante, pero lo más relevante es verlo desde una perspectiva integral: cómo se conecta con las redes y con la exposición cada vez mayor de las empresas en entornos digitales. Si el riesgo existe, lo mejor es prevenirlo con la mejor tecnología disponible”, indicó.

Incluso, añadió que la compañía ya cuenta con experiencia en sectores donde la seguridad digital es crítica, como el financiero, donde las amenazas y la protección de datos forman parte central de la operación. “Tenemos presencia en segmentos donde la ciberseguridad es parte clave de la agenda, como el sector financiero, donde la captura de datos y las amenazas son cada vez más frecuentes”, sostuvo.

Germán Fernández, director del segmento B2B de Integratel Perú, señaló que la compañía busca posicionarse como aliado tecnológico de las empresas en sus procesos de digitalización. Foto: GEC / Mario Zapata

Integratel y sus planes en el sector B2B

Germán Fernández, director del segmento B2B de Integratel Perú, señaló que la compañía busca posicionarse como un aliado tecnológico para las empresas en sus procesos de digitalización , más allá de la provisión de conectividad. Durante el Integra Forum, el ejecutivo destacó que la apuesta de la firma en el segmento corporativo no se limita a ofrecer infraestructura tecnológica, sino también a acompañar a las organizaciones en la adopción de estas herramientas.

“No solo brindamos tecnología, conectividad, 5G, fibra óptica o infraestructura de cloud y ciberseguridad. También buscamos diferenciarnos en la oferta de valor, acompañando a las empresas a adoptar estas herramientas y transformar sus procesos para que sean más eficientes y competitivas”, indicó.

Respecto al despliegue de redes privadas 5G, Fernández destacó el potencial de esta tecnología en sectores productivos, especialmente en la minería. Tras la experiencia con Minsur —donde Integratel implementó la primera red 5G en una operación minera en el país—, el ejecutivo señaló que se abren nuevas oportunidades para aplicaciones industriales .

“Acabamos de tener con Marcobre (Minsur) la primera mina en 5G del Perú. Ha sido un proyecto muy retador y creemos que será una industria donde esta tecnología jugará un rol preponderante”, afirmó. Según explicó, las redes privadas permiten desplegar infraestructura de conectividad dedicada dentro de instalaciones industriales, lo que facilita la automatización de procesos y el manejo de grandes volúmenes de información.

“Una red privada es como tener una cobertura propia dentro de una operación, por ejemplo, en una mina, donde instalamos estaciones base para que puedan gestionar sus operaciones internas, la comunicación entre equipos y el control de maquinaria”, detalló.

Fernández añadió que, si bien la minería es uno de los sectores donde el 5G podría tener mayor impacto, la compañía también identifica oportunidades en otras industrias para replicar la experiencia desarrollada con Minsur . “Estamos trabajando con distintos clientes en sectores como puertos, agroindustria y otras actividades donde se necesita mucha conectividad para procesar grandes cantidades de datos y tomar decisiones en tiempo real”, sostuvo.