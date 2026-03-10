Ariel Palumbo, CEO de Integratel (Movistar), participó en el Integra Forum, donde abordó el proceso de transformación de la compañía en el Perú. Foto: GEC / Mario Zapata
Ariel Palumbo, CEO de Integratel (Movistar), participó en el Integra Forum, donde abordó el proceso de transformación de la compañía en el Perú. Foto: GEC / Mario Zapata
El, afirmó que la compañía ha encontrado en el Perú un entorno con variables económicas estables, lo que ha “sorprendido positivamente” desde su llegada al país. “Desde el 14 de abril de 2025, cuando iniciamos operaciones, iniciamos un proceso de transformación profunda”, comentó durante el Integra Forum, organizado por la operadora.

En ese contexto, comentó que la empresa ha identificado una oportunidad para reordenar y fortalecer su operación en el país. Según explicó, la compañía está enfocada en fortalecer sus capacidades internas y consolidar un equipo de trabajo que permita impulsar el cambio organizacional.

El objetivo, indicó, es que Integratel sea reconocida como una empresa referente cuando se hable de procesos de transformación en el sector. En torno al despliegue del 5G, el directivo confirmó que el despliegue de esta tecnología forma parte central de su plan estratégico, con el objetivo de fortalecer la conectividad en el país.

Integratel confirmó que el despliegue de la red 5G forma parte central de su estrategia para fortalecer la conectividad en el país. Foto: GEC / Mario Zapata
Integratel confirmó que el despliegue de la red 5G forma parte central de su estrategia para fortalecer la conectividad en el país. Foto: GEC / Mario Zapata

El desarrollo de esta tecnología representa un desafío importante para la industria, tomando en cuenta que fuimos los primera en obtener licencia para operar 5G”, arguyó. Recordó, en ese sentido, Movistar renovó 2,000 estaciones base y se encuentra en proceso de inversión para ampliar la conectividad, con plazos ajustados para llegar a los sitios programados como parte de la licitación de la banda.

La meta es construir una red (5G) que conecte al Perú con valor agregado, manteniendo el compromiso de realizar las inversiones necesarias”, agregó.

El ejecutivo recordó que 2025 fue un año de transición, con cambios en la estructura y procesos internos como parte de la transformación de la compañía. En ese contexto, indicó que la empresa ya ha logrado mejorar en casi 27% sus resultados operativos, mientras avanza en un modelo enfocado en el cliente y en escuchar las necesidades de los usuarios para ofrecer mejores experiencias.

