Alianza Lima volverá a contar con Movistar como patrocinador oficial tras cuatro años: en el nuevo acuerdo, la marca estará presente en la espalda alta de la camiseta del equipo de fútbol masculino.

Desde la teleoperadora, señalan que “se acompañará al club en sus competiciones para las próximas temporadas”.

Aadelantan que el trato entre Movistar y Alianza Lima reforzará el aspecto comercial del club victoriano, ya que se desarrollarán experiencias tanto en el Estadio Alejandro Villanueva – Matute como en sus alrededores —donde se inaugurará el Caminito Íntimo o Alameda Blanquiazul—.

En tanto, desde el equipo íntimo señalan que se vuelve a caminar con un socio estratégico ya conocido por la institución.

Según Movistar y Alianza Lima, ambos tienen un lazo histórico. Foto: agencias / difusión

Con este acuerdo, Alianza Lima contará con 10 patrocinadores para la temporada 2026, en la que disputará tanto la Liga 1 —en búsqueda de su título número 27— y la fase preliminar de la Copa Libertadores —el 4 de febrero enfrentará a 2 de mayo, elenco de Paraguay—. A continuación, el rol de marcas que tienen un vínculo con el club blanquiazul: