Universitario y Alianza Lima jugarán el 24 de enero. Foto: Liga 1
Universitario y Alianza Lima jugarán el 24 de enero. Foto: Liga 1
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, luego de que el Ministerio del Interior (Mininter) determinara las garantías para la realización de ambos eventos.

junto con la de Alianza Lima y las autoridades en Palacio de Gobierno.

“Hubo una buena predisposición del presidente de la República, del ministro del Interior, del general Arriola y demás autoridades de propiciar que se puedan dar las garantías para que se lleven a cabo los dos eventos el mismo día, el 24 de enero”, indicó el directivo en declaraciones a la prensa.

LEA TAMBIÉN: El TAS aterriza en Perú: ¿qué beneficios trae y sumará a “profesionalizar” el fútbol?

Por otro lado, el presidente José Jerí, a través de su cuenta en la red social X, confirmó la noticia acerca de la realización de los eventos.

“Un paréntesis. Este 24 de enero “Y dale U” y “Arriba Alianza”, indicó en su cuenta.

LEA TAMBIÉN: Promesas verbales en publicidad: ¿Suficientes para exigir la devolución del dinero?

Tras esta confirmación, tanto la “Noche Blanquiazul” y “Noche Crema” se realizarán según lo programado, tanto en el Estadio “Alejandro Villanueva” y “Monumental” respectivamente.

Cabe destacar que, en ambos eventos, los clubes presentarán el plantel que los acompañará en la temporada 2026.

Alianza Lima y Universitario se disputan el 24 de enero como fecha para sus partidos de estreno en Lima. Foto: Composición/Difusión
Alianza Lima y Universitario se disputan el 24 de enero como fecha para sus partidos de estreno en Lima. Foto: Composición/Difusión

TE PUEDE INTERESAR

Ecuador solo habilitará un paso fronterizo con Perú: todo lo que debe saber
PJ declaró infundada apelación de Ciro Castillo y confirma orden de detención preliminar
Más de 500 policías y militares refuerzan seguridad en diversos puntos de Lima, ¿en cuáles?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.