Universitario de Deportes y Alianza Lima podrán jugar sus partidos programados para el 24 de enero en sus respectivos estadios, luego de que el Ministerio del Interior (Mininter) determinara las garantías para la realización de ambos eventos.

Franco Velazco, administrador de Universitario, confirmó el hecho luego de haberse reunido su directiva junto con la de Alianza Lima y las autoridades en Palacio de Gobierno.

“Hubo una buena predisposición del presidente de la República, del ministro del Interior, del general Arriola y demás autoridades de propiciar que se puedan dar las garantías para que se lleven a cabo los dos eventos el mismo día, el 24 de enero”, indicó el directivo en declaraciones a la prensa.

Por otro lado, el presidente José Jerí, a través de su cuenta en la red social X, confirmó la noticia acerca de la realización de los eventos.

“Un paréntesis. Este 24 de enero “Y dale U” y “Arriba Alianza”, indicó en su cuenta.

Tras esta confirmación, tanto la “Noche Blanquiazul” y “Noche Crema” se realizarán según lo programado, tanto en el Estadio “Alejandro Villanueva” y “Monumental” respectivamente.

Alianza Lima jugará ante Inter Miami a partir de las 8:00 pm del 24 enero, mientras que Universitario se enfrentará a la “U” de Chile el mismo día a las 9:00 p.m. Cabe destacar que, en ambos eventos, los clubes presentarán el plantel que los acompañará en la temporada 2026.