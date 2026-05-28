Carlos Oliva Neyra, exministro de Economía. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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El economista peruano y exministro de Economía y Finanzas (MEF) entre 2018 y 2019, Carlos Oliva Neyra, falleció este miércoles 27 de mayo, debido a complicaciones de salud.

Carlos Oliva fue licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico.

Su perfil fue técnico pro-mercado, defensor de la disciplina fiscal y de la importancia de reglas claras para la inversión privada.

El exministro de Economía y Finanzas tuvo una carrera extensa en el sector público peruano, especialmente en el ámbito económico y fiscal.

También fue viceministro de Hacienda del MEF entre 2011 y 2015, desde donde participó en el manejo de las finanzas públicas y en la representación del Perú ante organismos como el BID, el Banco Mundial y la CAF.

Oliva trabajó como economista país y consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en distintos países de la región.

En el ámbito académico, ha sido director de la Maestría en Gestión Pública de la Universidad del Pacífico y participa con frecuencia en conferencias, entrevistas y presentaciones sobre política fiscal e historia económica reciente del Perú.

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