El sector bancario exhibió una mejora en rentabilidad, calidad de cartera y generación de ingresos. (FOTO: GEC)
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Guillermo Westreicher Herrera
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En el primer trimestre, las empresas líderes de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) embolsaron una utilidad neta conjunta de S/ 12,404 millones, el mayor registro en la historia, ¿qué se espera para el periodo en curso?

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