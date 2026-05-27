Según la BVL, se observó un crecimiento de 45% para los beneficios netos de estas firmas que conforman el Índice Selectivo de la BVL y están en línea de lo que estimaron analistas del mercado bursátil.

El primer trimestre estuvo marcado por una fuerte expansión en ingresos, ebitda y utilidades de las compañías mineras, impulsada por mayores precios del cobre, oro, plata, zinc y estaño, y pese a menores leyes y presiones de costos en algunas operaciones, según la plaza limeña.

En conjunto, el sector muestra sólidos resultados de corto plazo y proyectos relevantes que respaldan la generación de caja y rentabilidad hacia adelante.

“(En el primer trimestre del año) se alcanzaron récords en (los precios de) varios metales. Por eso, observamos niveles de utilidades (de las empresas en la BVL) que no hemos visto antes, y ha sido por el desempeño de las mineras”, indicó a Gestión Marco Contreras, jefe de research de Kallpa SAB.

El primer trimestre estuvo marcado por una fuerte expansión en ingresos, ebitda y utilidades de las compañías mineras. (Foto: Andina)

Consumo

El sector bancario exhibió una mejora en rentabilidad, calidad de cartera y generación de ingresos, apoyada en menores provisiones –por riesgo de impago de créditos–, reducción del costo de riesgo y recuperación de los préstamos.

Así, el sector refleja fundamentos más sólidos frente a trimestres anteriores, con mejor eficiencia operativa y balances saludables.

En el primer trimestre el sector consumo obtuvo resultados en línea con lo estimado por analistas, apoyado en mayores volúmenes, recuperación del consumo y mejoras operativas.

Por su parte, el sector construcción tuvo un desempeño mixto por debajo de lo esperado por los analistas. Cementos Pacasmayo registró una evolución favorable por mayores despachos de cemento, demanda de autoconstrucción y eficiencias en costos, lo que permitió expandir márgenes y mejorar utilidad.

En contraste, Aenza enfrentó presiones en sus principales segmentos, con más bajos ingresos en infraestructura y energía por menores indexaciones, ejecución de obras y producción, aunque la utilidad neta mejoró.

En resumen, el sector muestra señales positivas en materiales de construcción, pero aún con resultados diferenciados en infraestructura y concesiones.

Segundo trimestre

“Creo que va a ser un buen trimestre (el segundo). Las mineras deberían seguir reportando altas utilidades. La cotización del oro ha corregido un poco con respecto al primer trimestre, pero igual siguen siendo precios bastante buenos”, destacó Contreras.

“Estamos además con precios del cobre y del zinc mucho mejores a los del primer trimestre, por lo que a las empresas que producen esos metales les debería ir bastante bien durante el segundo trimestre”, añadió.

En el sector financiero, los ingresos deberían también seguir creciendo; y en construcción e infraestructura “de repente en la comparación interanual (el incremento) no va a ser tan fuerte como en mineras o bancos”, agregó Contreras.

Con todo lo anterior, estimó que en el segundo trimestre el crecimiento de las utilidades de las empresas líderes en la bolsa podría ser mayor al 30%, pero anticipó “difícil” que se repita el avance de 45% del primer trimestre.

“Creo que eso (los resultados de las empresas) van a irse moderando, pero manteniendo una evolución positiva, con tasas altas, pero quizás menores (a 45%). Hay que ver cómo camina la incertidumbre electoral”, opinó Jorge Chávez, gerente general de Maximixe.

En el sector financiero, los ingresos deberían también seguir creciendo. | Foto: Andina

Costos

Sostuvo, además, que los precios de los metales seguirán subiendo, pero en el escenario en que se llega a un acuerdo entre Irán y EE.UU., se debilitaría el oro y apuntalaría el dólar. Sin embargo, afirmó que el cobre mantendría altas cotizaciones. “Las mineras van a seguir liderando (las ganancias), sobre todo las polimetálicas”, aseveró.

Asimismo, se refirió al alza de combustibles que eleva costos y reduce “los ingresos reales de la población y eso a su vez también impacta en el consumo”, lo que afecta la generación de utilidades de las empresas.

Ramas

Inretail creció en sus principales ramas, mientras que Alicorp presentó avances en consumo masivo y aportes de adquisiciones recientes, aunque con desempeño diferenciado entre compañías y segmentos.

Las cinco empresas más ricas, es decir, las que acumularon más ganancias en el primer trimestre del 2025 fueron: Southern Copper (US$ 1,577 millones o S/ 5,388.6 millones), Credicorp (S/ 2,110 millones), Cerro Verde (US$ 427 millones o S/ 1,459.1 millones), Buenaventura (US$ 361 millones o S/ 1,233.5 millones) yBanco BBVA (S/ 723 millones).

“Lo más probable es que en el segundo trimestre todavía se marque esa diferencia importante entre minería y sectores de demanda interna porque las cotizaciones han continuado han sido favorables para los commodities. Los precios de cobre, oro y plata se mantienen todavía históricamente altos”, señaló Luis Eduardo Falen, docente de la Universidad del Pacífico.

Según Falen, el ruido electoral probablemente va a comenzar a afectar decisiones de inversión privada, e incluso ya se observa un deterioro en los indicadores de confianza empresarial y de los consumidores, afirmó.