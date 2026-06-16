Más jóvenes peruanos optan por estudiar en el extranjero, una tendencia que ya se extiende a colegios de sectores medios. Foto: GEC
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Karen Guardia Quispe
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Una de las noticias más relevantes del primer trimestre del año fue el ingreso del empresario Dionisio Romero Paoletti al sector educativo con Dionisio Romero University (DRU), una casa de estudios con sede en Estados Unidos que ofrece desde carreras técnicas y universitarias hasta programas de posgrado. Su aparición responde a una demanda cada vez más visible: más peruanos buscan acceder a educación superior internacional, incluso sin necesidad de salir del país, a través de modelos virtuales y programas globales.

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