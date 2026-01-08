Lima Norte concentra millonarias inversiones en educación técnica al 2030. (Fotocomposición GEC)
Edgar Velito
mailEdgar Velito

Para el 2026, el presupuesto público destinado a Educación se acerca a los S/ 50,000 millones, un contexto que no pasa desapercibido para el sector privado. Y es que las universidades, institutos técnicos y colegios privados vienen ajustando sus planes de crecimiento con nuevas inversiones en infraestructura, ampliación de sedes y expansión territorial en Lima y regiones. Las decisiones, previstas para ejecutarse entre 2026 y 2030, reflejan una reorganización del mapa educativo ante cambios en la demanda, necesidades laborales y estrategias de largo plazo del sector privado.

