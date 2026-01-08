La Universidad de Lima, por ejemplo, anunció la creación de un nuevo complejo estudiantil de ocho pisos (albergará hasta 50 aulas y al menos 10 laboratorios). La inversión estimada para el proyecto es de alrededor de S/ 250 millones y la construcción iniciará en 2026 y la entrega en 2027.

Esta nueva infraestructura forma parte de su plan maestro hacia 2030, en el cual busca que su actual sede en Surco se convierta en una ciudad universitaria con una inversión total de S/ 700 millones. Además, evalúa en el futuro tener su propio instituto tecnológico en provincia, donde se están generando las necesidad laborales.

Otra universidad que cuenta con un plan maestro es la Universidad Científica del Sur, en el cual se busca la expansión de su campus en Surquillo con dos nuevas torres. La inversión supera los S/ 150 millones y se estima que el 50% de la obra estará lista en 2026, con culminación total prevista para 2029.

En sus demás sedes invertirá más de S/ 230 millones en infraestructura hasta 2027: una nueva torre en Los Olivos (S/ 110 millones), un pabellón académico-deportivo en Ate (S/ 50 millones) y la remodelación del campus en Villa El Salvador (S/ 70 millones). Además, evalúa abrir una nueva sede en Lima o provincias, decisión que se definirá en 2027.

En tanto, la Universidad Wiener, anunció que su segunda sede en Lima Norte se inaugurará en 2026. El proyecto contempla dos torres: una de nueve pisos y otra de cuatro. Sin embargo, el plan hacia 2030 es tener una tercera torre, aunque su ejecución dependerá de la demanda estudiantil. La inversión total asciende a US$ 30 millones. Además, proyecta sumar una tercera sede en Lima Este que entraría en operación en 2027, mientras que la cuarta sería en Lima Sur para 2029.

Por su parte, la Universidad María Auxiliadora (UMA) iniciará entre 2026 y 2027 la construcción de una nueva torre, como parte de la ampliación de su campus de SJL, que incluye en total dos torres. La primera fase demandará una inversión de US$ 5 millones, destinada a infraestructura (sin considerar equipamiento ni tecnología). Además, tiene en agenda su expansión hacia Lima provincias para el periodo 2026-2027.

La Universidad de Lima, ubicada en el distrito de Surco, apunta a elevar el número de alumnos para el 2027 tras poner en marcha un importante proyecto de inversión.

Lima Norte concentra millonarias inversiones en educación técnica al 2030

En el nivel de educación superior técnica, Tecsup, que forma parte del Grupo Hochschild, ampliará sus sedes de Arequipa y Lima con una inversión cercana a los S/ 12 millones en infraestructura y alrededor de S/ 18 millones en equipamiento y tecnología. Sin embargo, su proyecto más relevante es su nueva sede en Lima Norte, la cual podría estar lista entre 2028 y 2029.

Por su parte, el Instituto Carrión, planea ampliar su sede en Los Olivos con una inversión de S/ 9 millones. Asimismo, invertirá S/ 6 millones para modernizar sus sedes en San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Luis y la sede central (ubicada en la avenida Arequipa). Además, de S/ S/ 4 millones para fortalecer sus escuelas de Cosmiatría e Innovación. Las inversiones suman aproximadamente S/ 19 millones, proyectadas hasta 2027, período que también el centro educativo planea tener su décima sede en Ate.

En Lima Norte, el instituto Senati proyecta construir una nueva sede en San Juan de Lurigancho, con una inversión estimada de S/ 160 millones, cuya edificación comenzaría en el primer trimestre de 2026. Esta iniciativa forma parte de su plan de expansión al 2030, que también incluye una sede en Huaral (estaría listo en dos años), orientada a atender la demanda educativa de la población cercana al puerto de Chancay.

Colegios privados proyectan expansión con 7 nuevas sedes en Perú y la región hasta 2027

A nivel de educación básica, la cadena peruana de colegios privados Innova Schools, parte del grupo Intercorp, planea abrir dos colegios en 2026, después de cinco años, y con eso llegarán a las 65 escuelas. “La idea es mantener un ritmo de entre dos y cuatro aperturas por año en el mercado peruano”, afirmó Rafael Dasso, CEO de Innova Schools para Latinoamérica.

A nivel internacional, el grupo proyecta inaugurar dos colegios en Guayaquil entre 2026 y 2027, como parte de su plan de expansión al 2032, que contempla la apertura de 32 colegios en Ecuador con una inversión superior a US$ 210 millones. Además, para 2026, prevén contar con seis colegios operativos en Colombia.

Por su parte, Saco Oliveros, el segundo colegio con mayor número de estudiantes a nivel nacional, proyecta abrir dos nuevas sedes bajo el modelo de franquicia en 2026: una en Carabayllo y otra en Ate. Además, retomará su proyecto de crear una universidad en el Callao, con un campus de al menos 30,000 m2, cuya construcción está prevista para iniciarse en 2028.

En tanto, la Promotora de Desarrollo, Educación y Cultura (PRODEC) tiene previsto invertir S/ 15 millones en mejoras en el colegio Montealto (San Isidro) bajo su gestión. Las obras se concretarían en un plazo de uno a dos años. “Tenemos previsto modernizar la infraestructura con un nuevo edificio de aulas y mejorar las instalaciones deportivas. Esperamos llevar a cabo este proyecto entre 2026 y 2027″, indicó Jorge Camacho, director ejecutivo de PRODEC.

Otro actor del sector educativo, el Grupo Euroidiomas, proyecta abrir su primer colegio de nivel inicial en Surco, cuya inauguración está prevista para el año 2026.