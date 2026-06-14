Aerolíneas aceleran uso de IA. (Imagen: Andina)
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Daniel Seclen Parraguez
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para ofrecer una mejora en los servicios relacionados a la personalización de ofertas, la seguridad y la gobernanza de estos sistemas en una industria altamente regulada y sensible.

funcionan sistemas que - con modelos estadísticos clásicos - pronostican demanda y ajustan y modifican tarifas en función del comportamiento esperado.

Algunos proveedores ya usan la IA para

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Nikhil Ravishankar, director ejecutivo de Air Nueva Zelanda, reconoció que la inclusión de este tipo de tecnologías se siente como una nueva “carrera armamentista” tecnológica en un sector donde es difícil lograr rentabilidad, y donde la IA puede mejorar significativamente la productividad si se aplica bien.

Indicó que, , con consumidores que eligen directamente servicios y ofertas mediante herramientas avanzadas.

La IA comienza a ganar terreno en la aviación. Las aerolíneas la usan para dinamizar sus precios y mejorar sus operaciones, pero avanzan con cautela. Foto: GEC
La IA comienza a ganar terreno en la aviación. Las aerolíneas la usan para dinamizar sus precios y mejorar sus operaciones, pero avanzan con cautela. Foto: GEC
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¿En qué usan más la IA?

  • Etapa de búsqueda y compra, donde la IA facilita encontrar opciones y presentar información de forma digerible.
  • Automatización de procesos complejos, pero relativamente estandarizados, para hacerlos más rápidos y eficientes.
  • Optimización en áreas operativas, sin involucrarse aún en decisiones más críticas de la operación.

Sin embargo, el próximo se concentrará en las fases de reserva de vuelos y en la gestión del viaje, tanto voluntaria, como cambios que pide el pasajero, como involuntaria, por ejemplo, reprogramaciones por cambios operativos.

“(Para estos casos) necesitas una manera completamente diferente de gestionarlos y creo que ese es más por ese lado direccional en los próximos años en los que tenemos que llegar”, añadió O’Keefe.

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IA en seguridad, mantenimiento y operaciones

Por otro lado, Andrew Sellers, vicepresidente de estrategia tecnológica de Confluent, precisó que muchas herramientas de IA se han lanzado orientadas al mercado, pero sin priorizar privacidad, seguridad o alineación con objetivos a largo plazo.

Por ello, Sin embargo, ve poco probable, en el corto plazo, que se confíe a modelos de aprendizaje profundo funciones de vuelo directamente.

En este escenario, se identificaron áreas operacionales donde ya se aplica IA en este segmento:

  • Mantenimiento y planificación, donde los algoritmos pueden ayudar a optimizar agendas, predecir fallos y gestionar adecuadamente la disponibilidad de flota.
  • Gestión de disrupciones, como reacomodar pasajeros cuando se cancela un vuelo o se produce mal clima. La IA puede automatizar decisiones en base a datos confiables, manteniendo interpretabilidad.
  • Coordinación de redes y recursos, áreas en las que la IA puede gestionar espacios de soluciones complejos que antes se requerían cientos de horas de planificación manual.
SOBRE EL AUTOR

Bachiller en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, con seis años de experiencia en prensa radial, escrita, digital e instituciones públicas.

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