EsSalud enfrenta una pérdida de conexión con los ciudadanos. ¿De qué se trata? (Foto: Andina)
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Camila Vera
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EsSalud es una institución instalada en el conocimiento colectivo de los peruanos, pero el vínculo que tiene con ellos es débil. Un estudio que desarrolló BBK Group e Impronta Research —y que compartió con Gestión— revela que, de las entidades públicas evaluadas, el seguro social registra la menor conexión emocional con el país: el descontento se profundiza entre los adultos mayores.

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