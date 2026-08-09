El Poder Ejecutivo de Perú, mediante la resolución suprema Nº 037-2026-TR, encargó a Hilda Sandoval la presidencia ejecutiva de EsSalud, función que ejercerá de manera temporal hasta que se designe al titular permanente de la institución.

La nueva conducción recibe una entidad con varios frentes pendientes: mejorar la atención a los asegurados, garantizar el abastecimiento de medicamentos, reducir los tiempos de espera y atender las brechas de infraestructura y capacidad hospitalaria.

A ello se suma el reto de fortalecer la gestión de los recursos de una institución que administra una de las redes de seguridad social más importantes del país.

Antecedentes en la jefatura de EsSalud

La encargatura de Sandoval llega después de una de las gestiones más breves de EsSalud. Jaime Moreno había asumido la presidencia ejecutiva el 10 de junio, cuando el país aún estaba bajo la conducción de José María Balcázar, y permaneció en el puesto hasta el día de hoy.

Su salida se produjo luego de que el ministro de Trabajo, Juan Sheput, anunciara públicamente que el Gobierno preparaba un cambio en la conducción del seguro social. Ante ello, Moreno había asegurado: “Voy a cumplir la ley hasta cuando la presidenta de la República me pida a mí que deje el cargo”.

Ahora, ¿quién es la funcionaria que se encargará de la tarea? Sandoval es contadora por la Universidad de Lima y estuvo al frente del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS) durante el gobierno de Manuel Merino.

Asimismo, cuenta con años de experiencia docente en ESAN y Centrum de la PUCP en materias de Gestión Pública y Finanzas Públicas.

También registra trayectoria en Economía: fue directora ejecutiva (Holding FONAFE), jefe de riesgos y presidenta del Comité de Control Interno (PROINVERSIÓN), gerente general, asesora, y presidenta del Comité de Control Interno y Grupo de trabajo para la Igualdad de Género (ONP).

Hilda Sandoval asumirá temporalmente EsSalud mientras el Gobierno define al titular definitivo. (Foto: difusión)

Proceso de mejora en “on”

Al respecto, el mismo día del cambio, Sheput anunció el inicio de una nueva etapa en EsSalud. Explicó que esta decisión responde a una política central del Gobierno: lograr que los servicios públicos mejoren de manera permanente y respondan efectivamente a las necesidades de la ciudadanía.

“Como lo ha señalado la presidenta Keiko Fujimori, el objetivo es claro: lograr que los pacientes de EsSalud gocen de los beneficios a los que tienen derecho”, enfatizó.

En esa línea, el ministro señaló que la nueva conducción deberá impulsar una gestión moderna, eficiente y enfocada en resultados concretos para los asegurados. Ello implica avanzar hacia una atención más oportuna, reducir las dificultades para acceder a citas y prestaciones médicas, fortalecer la disponibilidad de medicamentos y garantizar un trato digno y humano en todos los establecimientos.

Asimismo, indicó que esta nueva etapa estará orientada a mejorar progresivamente la calidad de los servicios, optimizar los procesos internos y fortalecer la capacidad operativa de EsSalud en todo el país.

“La pesadilla terminará y EsSalud recuperará el brillo de antes por sus pacientes”, sostuvo.

El reto de EsSalud

Uno de los frentes que encontrará Sandoval es el desabastecimiento de medicamentos. La gestión anterior anunció como meta llegar a “desabastecimiento cero” y puso en marcha una nueva política anticorrupción vinculada a las compras y relación con proveedores.

Esto convierte a las adquisiciones y a la cadena de abastecimiento en uno de los indicadores con los que deberá medirse la nueva administración: no solo cuánto cobra EsSalud, sino si los medicamentos llegan oportunamente a los establecimientos y están disponibles cuando el asegurado los necesita.