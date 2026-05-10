IBT Group opera desde 2014 los hospitales Alberto Barton (Callao) y Guillermo Kaelin (Villa María del Triunfo) bajo un modelo APP de alta complejidad. Foto: IBT Group
IBT Group opera desde 2014 los hospitales Alberto Barton (Callao) y Guillermo Kaelin (Villa María del Triunfo) bajo un modelo APP de alta complejidad. Foto: IBT Group
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Karen Guardia Quispe
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Hacia 2010, EsSalud adjudicó a IBT Group, bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP), la construcción, equipamiento y operación por 30 años de dos hospitales de nivel III —establecimientos de alta complejidad con capacidad resolutiva especializada—: el Complejo Hospitalario Alberto Leonardo Barton Thompson (Callao) y el Complejo Hospitalario Guillermo Kaelin de la Fuente (Villa María del Triunfo). Las obras se iniciaron en abril de 2012 y ambos centros fueron inaugurados en abril de 2014. Desde entonces, la compañía ha estado a cargo, por más de una década, de la gestión clínica o “Bata Blanca” de ambos nosocomios. Más allá de estos espacios médicos, ¿qué planes proyecta para el mediano plazo?

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