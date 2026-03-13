La publicidad en servicios de salud enfrenta estándares más estrictos de información y veracidad debido al impacto directo que puede tener en la vida e integridad de los pacientes. Foto: Pixabay.
La publicidad en servicios de salud enfrenta estándares más estrictos de información y veracidad debido al impacto directo que puede tener en la vida e integridad de los pacientes. Foto: Pixabay.
Únete a nuestro canal
Newsletter Empresas
Giancarlos Torres
mailGiancarlos Torres

En el mercado de servicios, no todos los sectores enfrentan el mismo nivel de exigencia informativa frente a los consumidores. En el ámbito de la salud, la obligación de transparencia alcanza un estándar significativamente más alto que en industrias como el retail o los servicios financieros. La razón es clara: las decisiones que toman los pacientes no solo involucran aspectos económicos, sino también riesgos directos para su vida e integridad física.

TE PUEDE INTERESAR

Indecopi fiscaliza grifos ante denuncias por alza de combustibles
Restricción de GNV: Indecopi abre indagación para evaluar posibles prácticas anticompetitivas
Sube precio del gas y combustibles: ¿cuándo hay delito de especulación y qué medidas tomar?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.