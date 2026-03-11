El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha intensificado las inspecciones en estaciones de servicio a nivel nacional tras denuncias de consumidores por presuntos incrementos injustificados en los precios de los combustibles.

Según informó la directora de Fiscalización de la entidad, Milagros Pozo, desde el pasado 6 de marzo se vienen realizando operativos para verificar que los grifos cumplan con las normas de información al consumidor y mantengan el abastecimiento regular de combustible.

Hasta el momento, la institución ha ejecutado 403 fiscalizaciones en estaciones de servicio de distintas zonas del país. En Lima, las inspecciones se han realizado en distritos como Surquillo, Santa Anita, La Victoria, Miraflores y San Isidro, además de sectores de Lima Norte.

Las acciones se desarrollan en coordinación con Osinergmin y forman parte de las medidas adoptadas por el Gobierno para prevenir posibles prácticas de especulación en medio de las tensiones recientes en el mercado energético.

Durante las intervenciones, los equipos de fiscalización revisan que los establecimientos cuenten con listas de precios visibles, libros de reclamaciones y mecanismos adecuados de información al consumidor. Asimismo, se verifica el funcionamiento de los sistemas de telemetría y la disponibilidad de combustible en los surtidores.

Investigaciones en curso

De acuerdo con Indecopi, las inspecciones no han detectado hasta ahora acaparamiento de combustible ni negativa de venta a los usuarios en los establecimientos donde se encontró producto disponible.

Sin embargo, la información recogida durante los operativos ha sido remitida a la Comisión de Protección al Consumidor y a la Dirección de Libre Competencia, instancias que ya iniciaron investigaciones para determinar si existen indicios de prácticas especulativas.

Pozo precisó que, de comprobarse infracciones, las sanciones pueden ser significativas. “En el caso de protección al consumidor, una sanción puede llegar hasta 450 UIT, y en el ámbito de libre competencia puede superar las 1.000 UIT”, señaló.

LEA TAMBIÉN: Precio del balón de gas se duplica en algunos distritos de Lima

Supervisión también alcanzará al gas y a mercados

Las acciones de control no se limitarán a los grifos. Indecopi adelantó que las supervisiones se ampliarán a mercados de abasto, terminales terrestres y puntos de venta de balones de gas, con el fin de evaluar si el alza de combustibles está impactando en los precios de alimentos, pasajes y del gas doméstico.

La entidad también advirtió que, si durante las investigaciones se detectan indicios de delitos vinculados a prácticas de especulación, los resultados podrían ser puestos en conocimiento del Ministerio Público para las acciones correspondientes.