La crisis energética que atraviesa el Perú ya comienza a sentirse con fuerza en uno de los productos más sensibles para millones de familias: el balón de gas doméstico.

Mientras la aplicación Facilito del organismo regulador reporta precios que oscilan entre S/45 y S/56, en la práctica los consumidores están pagando montos mucho más altos e incluso enfrentando desabastecimiento en varios distritos de Lima.

La situación ocurre en medio de la emergencia energética generada por la interrupción del transporte de gas desde Camisea, lo que ha reducido el suministro de GLP y generado presiones en el mercado. Expertos advierten que esta situación podría afectar a más de 7 millones de hogares que dependen del balón de gas para cocinar, según la Sociedad Peruana de Gas Licuado.

El problema no solo se refleja en el aumento del precio, sino también en la escasez en diversos puntos de venta.

¿Qué dice el Facilito de Osinergmin?

De acuerdo con la aplicación Facilito de Osinergmin, el balón de gas de 10 kilos debería venderse en Lima entre S/45 y S/56, dependiendo del distribuidor.

Sin embargo, consultas directas realizadas por Gestión a locales de venta en diferentes distritos muestran una realidad muy distinta.

En Lima Norte -distritos como Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres e Independencia- el balón se vende actualmente entre S/70 y S/90.

En el Callao, la situación es aún más irregular: los precios van de S/65 a S/100, y varios distribuidores reportan que se quedaron sin stock.

En San Juan de Lurigancho, uno de los distritos más poblados del país, el balón oscila entre S/65 y S/85.

Mientras tanto, en distritos de la zona centro y oeste de Lima como Magdalena, Pueblo Libre, San Miguel, San Isidro y Lince, el precio llega incluso a S/80 y S/110, con varios locales que también reportan agotamiento del producto.

En La Victoria y El Agustino, el balón se encuentra entre S/75 y S/90, aunque en algunos establecimientos los consumidores también reportan falta de stock.

Escasez y especulación

La crisis se explica por la reducción del suministro de gas tras una falla en el sistema que transporta los líquidos de gas natural desde Camisea, insumo clave para producir el GLP que se utiliza en los balones domésticos.

La interrupción del flujo de gas ha roto el ciclo logístico del abastecimiento, elevando los tiempos de despacho y los costos de transporte del combustible. Según especialistas del sector, esto abre espacio para incrementos de precios e incluso especulación en el mercado.

A ello se suma que muchos hogares que cuentan con gas natural domiciliario están recurriendo nuevamente al balón de gas como alternativa ante el racionamiento energético, lo que incrementa la demanda.

En el Perú, el balón de gas sigue siendo el principal combustible para cocinar en la mayoría de viviendas. De los más de 34 millones de peruanos, apenas alrededor de 1.5 a 2 millones cuentan con gas natural domiciliario, según el Ministerio de Energía y Minas, mientras que el resto depende del GLP envasado.

Por ello, cualquier variación en su precio impacta directamente en el costo de vida de los hogares, especialmente en los sectores populares.