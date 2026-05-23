Lionel Messi mantiene inversiones en diversos rubros. (Foto: AFP)
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Guillermo Westreicher Herrera
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La fortuna de Lionel Messi acaba de sobrepasar los mil millones de dólares, según reveló Bloomberg, lo que marca un hito, pues es el segundo futbolista en alcanzar ese nivel de patrimonio, ¿cuáles son las claves detrás?

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