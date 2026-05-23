El único en la selecta lista de futbolistas multimillonarios era Cristiano Ronaldo.

Considerado por muchos como el mejor del mundo, Messi no solo ha forjado su fortuna por su remuneración como jugador de élite.

El argentino ha desarrollado diversas inversiones, por ejemplo, recientemente adquirió el 100% del club UE Cornellà, equipo de la quinta división en España, y con sede en Barcelona.

A la par, es socio del Deportivo LS de Uruguay, y de Leones del Rosario de Argentina.

Además, cuando se retire tendrá la oportunidad de convertirse en socio del Inter de Miami, equipo donde actualmente juega.

Pero sus inversiones no se limitan a los clubes deportivos, sino también a diversos activos inmobiliarios, e incluso una línea de vinos, entre otros negocios.

Lionel Messi actualmente juega en el Inter de Miami. (Foto: Vaughn Ridley/Getty Images)

Si observamos el ranking de las familias peruanas más adineradas, hay algunas que desempeñan una labor loable, empeñada y destacada en sus negocios. Sin embargo, el astro argentino les supera en patrimonio acumulado.

Según el reconocido investigador Ernesto Linares, que siempre hace seguimiento a los magnates peruanos, el patrimonio de los Lindley, por ejemplo, al 2025 era de US$ 780 millones, con inversiones en Arca Continental, Tambo y Aruma.

Los Fishman, por su parte, poseen una fortuna de US$ 650 millones, siendo socios de Quimpac y Tai Loy.

El reconocido César Acuña, por parte, posee un patrimonio de US$ 530 millones, proveniente, sobre todo, de la Universidad César Vallejo.

Asimismo, la familia Dyer reporta un patrimonio de US$ 500 millones, siendo sus principales empresas Camposol y Grupo DC.

La familia Mulder, con un patrimonio de US$ 490 millones posee Grupo Iskaypet, Superpet y QSI.

Los Matta, de Pesquera Exalmar y Agroindustrial Beta, acumulan una fortuna de US$ 430 millones.

Finalmente, los Añaños, con el Grupo Embotellador Atic, reportan un patrimonio de US$ 420 millones.

Yang Chang, docente de la Universidad de Piura, explicó que deportistas como Messi acceden a diversas fuentes de dinero. Por un lado, el argentino recibe su sueldo como jugador, y eventualmente un ingreso por “carta pase”, cuando se le transfiere de a un club a otro, por ejemplo.

“Algunos (deportistas de élite de altos ingresos) tienen restaurantes, hoteles o invierten en bienes inmuebles que alquilan, o que utilizan, y que luego los pueden revender a precios mucho más altos. Otros poseen inversiones en activos financieros“, refirió.

“Pero donde realmente generan mucho dinero es cuando a los productos les ponen su nombre”, añadió.

Lionel Messi es el dueño de Cornellà de España (Foto: Getty Images)

Además, comentó que existen negocios limitados por la competencia, y por el tamaño del mercado, lo que contrasta con el potencial de ganancias de un futbolista que vive una imagen pública que puede valorarse mucho, pero que, a diferencia de la participación en una empresa privada, es personal e intransferible.