La Bolsa de Valores de Lima (BVL), aunque acumula un alza de 15.9% en lo que va del año, también fue golpeada por el conflicto bélico y en marzo viene cayendo 12.4%.

Carlos Müller, director de estrategia y asesoría de inversión en Global Wealth del BBVA Perú, señaló que los inversionistas evalúan una mayor participación en ciertos sectores. La primera recomendación del especialista para este segmento es usar la energía como una cobertura táctica al Medio Oriente.

“La energía me hace sentido por dos razones. La primera es que, si hay un rebote técnico (del mercado), que es la tesis de inversión que tengo, el mundo va a necesitar más energía y eso significa que estructuralmente deberían ser un poquito más rentables (las empresas de energía) porque venden más”, sostuvo el analista.

En ese sentido, refirió que una alternativa puede ser, por ejemplo, un ETF (fondo cotizado) con acciones energéticas.

Petróleo

“Y lo segundo es que, si pasa algo en Medio Oriente (como una prolongación de la guerra) que interrumpa todo este ciclo de productividad (por la adopción de nuevas tecnologías), significa que el petróleo va a estar más alto”, añadió.

Müller afirmó además que, con altos precios del petróleo, que ayer repuntó a alrededor de US$ 107 el barril, muchos proyectos de extracción del oro negro comienzan a ser rentables, es decir, se genera un incentivo para la actividad petrolera.

El analista precisó que la exposición a compañías energéticas podría corresponder aproximadamente al 5% del portafolio. Además, advirtió que en un escenario de extensión del conflicto bélico ese porcentaje debería incrementarse gradualmente.

Crudo. Repunta a alrededor de US$ 107 el barril en la última jornada ante escalada del conflicto bélico. (Foto: BBC)

Cíclico

Un segundo posible movimiento, según BBVA Wealth Management, es mantener renta variable con sesgo en Estados Unidos, aumentando la exposición a sectores cíclicos, como materiales (minería), industriales y servicios públicos.

“La inteligencia artificial necesita mucho cableado eléctrico para que funcionen todos estos servidores enormes, y los que hacen esa red de energía son las compañías de servicios públicos”, argumentó el experto.

Una tercera táctica expuesta por el BBVA es agregar renta fija (bonos) de alta calidad crediticia estadounidense, particularmente, a un plazo de uno a tres años. Además, la entidad plantea considerar la incorporación de renta fija de países emergentes, especialmente, de América Latina.

En el rubro de activos alternativos, el banco está priorizando los commodities, según se mencionó en el evento “Rumbo a elecciones 2026: entorno político-económico y oportunidades de inversión global”, organizado por BBVA Global Wealth.

BVL

Sobre la bolsa peruana, Carlos Müller dijo que el impacto está siendo compensado por del ciclo alcista de los metales. “La cantidad de plata que está entrando por los precios de los metales a Perú es abismal”, expresó el analista.

No obstante, ayer la BVL cedió cerca de 3%. El escenario base del BBVA es que la guerra en Irán sea de corta duración. Müller precisó que, desde su perspectiva, podría extenderse dos meses.

La BVL cedió cerca de 3% ayer. (Foto: Jorge Cerdán/GEC)

Cambios en preferencias

Comparando el reporte de inversiones dirigido al público de alto patrimonio de marzo 2026 frente al del mes previo, BBVA ha pasado de sobreponderar la renta variable de Japón a una posición neutral en las acciones de ese país. Además, cambió desde una postura neutral a sobreponderar los commodities.

Por otro lado, BBVA mantiene una visión neutral sobre los bonos soberanos en soles del Perú, argumentando que las tasas todavía muestran “niveles atractivos en términos nominales y reales”.