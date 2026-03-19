El escenario base del BBVA es que la guerra en Irán sea de corta duración. (Foto: Thx4Stock/iStock)
El escenario base del BBVA es que la guerra en Irán sea de corta duración. (Foto: Thx4Stock/iStock)
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Guillermo Westreicher Herrera
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El estallido de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán gatilló los precios del petróleo, hasta llegar a casi US$ 120 el barril a inicios del mes. Ello ha generado pérdidas en gran parte de los activos financieros, ¿cuál es la percepción de los gestores de alto patrimonio?

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