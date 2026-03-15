Las casas de bolsa y otros intermediarios financieros hoy enfrentan un panorama complejo. (Foto: Istock)
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Guillermo Westreicher Herrera
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Las empresas financieras, como las casas de bolsa, cuentan con profesionales altamente especializados, con certificaciones internacionales estandarizadas como el CFA, ¿cuál es el reto hoy?

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