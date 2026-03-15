Dentro de la investigación, existe un ángulo que está cobrando especial relevancia, sobre todo, en estos últimos días: la geopolítica.

Con el inicio de la guerra en Irán, se podrían necesitar profesionales que, al amplio análisis cuantitativo de economistas o financieros, aporten una perspectiva nutrida de información histórica y cultural, por ejemplo.

Emiliano Cáceres, gerente general de La Asociación de Sociedades Agentes de Bolsa Perú (ASAB), dijo que no descartaría que las casas de bolsa incluyan en algún momento en su staff analistas geopolíticos.

“Si de pronto (la guerra en Irán) pasa a tomar un peso muy importante en las decisiones que se van a tomar, seguramente se va a considerar una opinión de ese tipo”, afirmó.

Las decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vienen siendo fuente de volatilidad para el merado financiero global. (Foto: EFE/EPA/Will Oliver)

“Cuando, por ejemplo, surgen situaciones como el tema del gas en Cusco, normalmente los analistas de bolsa no manejan información sobre cuáles son los tiempos estimados de recuperación, y se recurre a especialistas o ingenieros en esa materia para tener esa opinión calificada. Igual es en ese caso (de conflictos geopolíticos)”, explicó.

En ese sentido, Cáceres señaló que, “de ser necesario se va a tener que contar con una opinión así”, haciendo alusión a un escenario en el que la guerra en Irán se prolongue más de lo estimado.

“No he visto analistas geopolíticos dentro de equipos de research locales, básicamente, porque los mercados aún no tienen escala para ello. Hoy los equipos de bancos de inversión globales sí lo tienen y es parte clave dentro de su análisis”, manifestó una fuente del sector.

“Hemos tenido que hacer esta presentación como tres veces en los últimos 15 días porque el devenir de la situación geopolítica excede de nuestra capacidad de actualización de diapositivas”, expresó César Cuervo, CIO de Sura Investments, en una conferencia hace solo unos días.

Las tensiones geopolíticas entre Irán y Estados Unidos han influenciado la cotización de petróleo en los últimos días. (Foto: Reuters)

Jorge Espada, managing partner de Valoro Capital, mencionó que los bancos grandes de inversión como JP Morgan y Goldman Sachs cuentan con profesionales especializados en geopolítica, y que a nivel local se suele recurrir a esos analistas para eventos o trabajos de investigación específicos, por ejemplo.

Además, Espada refirió que, por ejemplo, en los noventa, no existía tanta conciencia como hoy sobre la incidencia de los conflictos geopolíticos para otras latitudes del mundo.

“Cada vez más instituciones financieras necesitan analistas capaces de conectar geopolítica con pricing de activos. No necesariamente veremos a todas las casas de bolsa contratar a un ‘geopolitical analyst’ con ese título exacto. Pero la necesidad existe, y claramente está creciendo”, dijo Jorge Ramos, Chief Capital Markets & Investor Relations Officer de Fibra Prime.