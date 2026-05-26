Un sector de gremios de transportistas anunció un paro nacional indefinido desde las 00:00 horas del 2 de junio. La medida, según precisaron, se da como respuesta al incumplimiento de acuerdos que habían alcanzado con el Ejecutivo, respecto a seguridad.

El vocero de Transportes Unidos, Martín Ojeda, informó que el Gobierno no cumplió las medidas prometidas tras las reuniones realizadas del 14 y 15 de abril con representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Osinergmin y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

“Hasta el día de hoy no tenemos respuesta alguna. Nos reiteramos en esa fecha de paro porque no se han emitido los decretos de urgencia prometidos”, señaló en conferencia de prensa.

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Por otro lado, Giovanni Diez, representante de los transportistas de carga pesada, detalló que cerca del 90% de las 245 mil empresas de carga del país usan diésel, cuyo precio ha subido alrededor de 70%, lo que hace insostenibles los costos operativos.

Añadió que los gremios acordaron con el Gobierno un subsidio temporal de 4 soles por galón durante 2 meses. Sin embargo, precisó que ese compromiso, pese a estar firmado en un acta, no se ha cumplido ni ha tenido respuesta hasta la fecha

En tanto Héctor Vargas, presidente de las empresas de transporte urbano de Lima y Callao, indicó que el problema del sector va más allá del combustible y responde a una crisis estructural agravada por la inseguridad.

“Muchos conductores se están saliendo del mercado por miedo. Hoy las empresas operan apenas al 30% o 40% de su capacidad”, precisó.

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Los dirigentes indicaron que el paro será acatado a transportistas urbanos de Lima y Callao, empresas interprovinciales y servicios de carga pesada en todo el territorio nacional.