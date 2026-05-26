Gremio de transportistas anuncia un paro indefinido desde el 2 de junio. Foto: GEC
Gremio de transportistas anuncia un paro indefinido desde el 2 de junio. Foto: GEC
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Redacción Gestión
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que habían alcanzado con el Ejecutivo, respecto a seguridad.

El vocero de Transportes Unidos, Martín Ojeda, informó que el Gobierno no cumplió las medidas prometidas tras las reuniones realizadas del 14 y 15 de abril con representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Osinergmin y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

“Hasta el día de hoy no tenemos respuesta alguna. Nos reiteramos en esa fecha de paro porque no se han emitido los decretos de urgencia prometidos”, señaló en conferencia de prensa.

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Por otro lado, Giovanni Diez, representante de los transportistas de carga pesada,

Añadió que

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En tanto Héctor Vargas, presidente de las empresas de transporte urbano de Lima y Callao, indicó que el problema del sector va más allá del combustible y responde a una crisis estructural agravada por la inseguridad.

“Muchos conductores se están saliendo del mercado por miedo. Hoy las empresas operan apenas al 30% o 40% de su capacidad”, precisó.

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empresas interprovinciales y servicios de carga pesada en todo el territorio nacional.

El paro será acatado por transportistas urbanos de Lima y Callao, empresas interprovinciales y servicios de carga pesada en todo el país. Foto: Andina.
El paro será acatado por transportistas urbanos de Lima y Callao, empresas interprovinciales y servicios de carga pesada en todo el país. Foto: Andina.

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