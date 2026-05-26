Durante el Simposio XVI Encuentro Internacional de Minería, que organizó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la presidenta de ese gremio, Julia Torreblanca, puso reparos a las propuestas para el sector minero que contienen los planes de gobierno de Juntos por el Perú (JP) y Fuerza Popular.

La dirigente empresarial cuestionó, por ejemplo, la propuesta de JP de crear el impuesto a las sobreganancias a la minería, que, objetó, cada cinco años vuelven a poner sobre la mesa algunos candidatos presidenciales. Refirió que, en el año 2011, cuando en el gobierno de Ollanta Humala se modificó el esquema impositivo al sector, creando el Impuesto Especial a la Minería, ya la industria minera nacional estaba al límite de su carga tributaria, la cual la hacía menos competitiva frente a otros países mineros.

SNMPE observa planes de gobierno y reclama soluciones para gasto público e inversión Foto: GEC Archivo.

Carga laboral más rígida

Pero, además, indica que las empresas del ramo no solo tenían una mayor carga tributaria entonces, sino normas laborales mucho más rígidas que la mayoría de países, no solo en la región, sino en el mundo, lo cual les lleva a tener obligaciones adicionales. “Sin embargo, lo que nosotros necesitamos es atraer más inversiones, sin ponerle la soga al cuello a las empresas, y esa es nuestra primera respuesta a la propuesta de crear un impuesto a las sobreganancias”, aseveró.

Igualmente, se refirió al planteamiento de Fuerza Popular de redirigir, por ejemplo, un 40% del canon minero, en forma directa, a las comunidades asentadas en las zonas de influencia de la minería.

Pago directo no es la mejor solución

Torreblanca considera que ofrecer pago en efectivo a las comunidades no es la mejor solución con miras a mejorar la relación entre ellas y su entorno o su relación con las empresas mineras, pues podrían destinar esos recursos a cosas no necesariamente urgentes para las familias.

“Lo que debería estar en el plan de gobierno de ambos candidatos es cómo van a reformar al Estado, para que estos recursos que generamos las empresas minero-energéticas puedan llegar, en forma efectiva, a las familias de cada comunidad del territorio peruano”, anotó.

Subrayó que esa llegada del Estado debe ser, no en forma de dinero en efectivo, sino en forma de salud, saneamiento, agua potable, combate de la anemia, escuelas bien equipadas, maestros bien entrenados y médicos disponibles las 24 horas para una población que lo necesita.

Remarcó que esa propuesta no la ha encontrado en los planes de gobierno de ninguno de los candidatos que van a disputar las elecciones y que espera escucharlas en el debate que sostendrán el próximo domingo.

Incapacidad de gasto

“En lugar de estar pensando en reformular lo que ya funciona, de añadir impuestos o de pagar el canon en efectivo, deben decirnos cómo van a hacer su trabajo las autoridades nacionales y las subnacionales, para gastar bien el dinero que reciben de la minería”, puntualizó.

Refirió que son miles de millones de soles los que están disponibles hoy día y que no están llegando a la población por la ineficiencia que tienen esas autoridades, por la falta de priorización de proyectos.

Además, remarcó que dichas autoridades subnacionales no están logrando captar al personal técnico necesario para poder materializar carreteras y puentes, que pueden estar paralizados más de quince años en algunas regiones.

En general, Torreblanca indicó que existen más de 2 mil obras paralizadas a nivel nacional por mala ejecución de las municipalidades y gobiernos regionales.

SNMPE observa planes de gobierno y reclama soluciones para gasto público e inversión Foto: GEC Archivo.

Pide priorizar Ley MAPE

De otro lado, la titular de la SNMPE pidió a quien asuma el nuevo gobierno, el próximo 28 de julio, priorizar la aprobación de la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), que está pendiente de discutir y aprobar en la Comisión de Energía y Minas del Congreso.

Remarcó que esa norma debe ser realmente amigable con el sector de la pequeña minería y la artesanal, que permita la incorporación de tecnología a ese segmento de la industria y, con la debida supervisión del Ministerio de Energía y Minas (Minem), puedan iniciar actividades de manera legal.

Eso, anotó, permitirá que finalmente el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) pueda llegar a su fin, de todas maneras, el 31 de diciembre del 2026.

Pide frenar alta rotación de funcionarios

Otro aspecto a resolver en el próximo gobierno, remarcó Torreblanca, es modernizar al Estado, empezando por poner fin a la alta rotación de funcionarios públicos, que consideró el origen de muchos de los problemas que aquejan al sector mineroenergético.

Pero, además, recordó que los últimos cinco ministros de Energía y Minas ofrecieron al sector agilizar el proceso de aprobación de los proyectos de exploración minera, pero que hasta ahora siguen esperando, sin obtener respuesta.

Citó, por ejemplo, que aún siguen esperando la aprobación, por parte del Gobierno, de un reglamento que debía haber ampliado el número de perforaciones exploratorias para que se hagan solamente con declaraciones de impacto ambiental (DIA) y no con estudios de impacto ambiental.