El Perú cuenta con una cartera de 65 proyectos mineros registrados en el Ministerio de Energía y Minas (Minem) con un valor de US$ 63,000 millones, pero su materialización depende de simplificar los trámites y permisos que hoy retrasan las inversiones y desplazan capitales hacia otros países de América Latina. Así lo advirtieron los principales líderes del sector durante el Simposio – XVI Encuentro Internacional de Minería, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

“Muchos proyectos llevan siendo años el mismo proyecto minero o la misma cartera”, señaló Diego Ortega, presidente del Simposio y VP de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Anglo American, quien subrayó la urgencia de convertir ese potencial en inversión real.

Diego Ortega, presidente del Simposio – XVI Encuentro Internacional de Minería y VP de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Anglo American.

Ortega recordó que el Perú ocupa el puesto 12 en potencial minero a nivel mundial y es uno de los principales productores de cobre del planeta, mineral que calificó como “clave para la transición energética”. Además, destacó el “enorme potencial” del país para desarrollar el litio.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, afirmó que la cartera peruana de proyectos mineros “supera los US$ 60,000 millones, una de las inversiones del sector más grandes del mundo”, lo que coloca al país en una posición estratégica en el contexto geopolítico actual, marcado por la alta demanda de metales críticos.

Perú es el más regulado en minería: reducción de plazos como condición clave

En conversación con Gestión, Julia Torreblanca, presidenta de la SNMPE y vicepresidente de Asuntos Corporativos de la Sociedad Minera Cerro Verde, reconoció que “la minería es la actividad más regulada en el Perú” y que reducir los plazos para los permisos es indispensable para poner en valor esa cartera.

Asimismo, advirtió que la empresa detrás de proyectos como Zafranal (Arequipa), que debería haberse iniciado en el país, terminó canalizando inversiones hacia Chile por falta de reglas claras y ágiles. “Lo que necesitamos es que el Gobierno enfoque sus esfuerzos en que estos US$ 63,000 millones puedan materializarse pronto”, enfatizó, aunque admitió que, dada la duración de los plazos ambientales y de construcción, será tarea del próximo Gobierno impulsar el desarrollo de estas iniciativas.

El simposio se realizó además en un momento político singular: a días de la segunda vuelta presidencial. “Esperamos marcar la agenda que deben presentarnos los candidatos en el debate electoral”, dijo Torreblanca. En ese contexto, remarcó que el 2025 ya arrojó mejores resultados mineros que los proyectados y que el país debe aprovechar el momento para ofrecer estabilidad, reglas claras y condiciones atractivas tanto para inversores peruanos como extranjeros.

Los datos respaldan el optimismo: solo en el primer trimestre del año, el Perú produjo 680,000 toneladas de cobre y las exportaciones mineras superaron los US$ 13,000 millones.