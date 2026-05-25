Al respecto, analistas del sector destacaron el valor inmobiliario del citado predio. “Se encuentra en una esquina en San Isidro de las que ya no existen más. Probablemente sea una de las ubicaciones más atractivas que puedan haber en la zona. Es un activo único”, subrayó Diego Briceño, gerente de transacciones y proyectos de Cushman & Wakefield.

Al encontrarse junto a una avenida, se permite realizar construcciones a gran altura, lo cual hace que el terreno valga más, ya que se le puede sacar un mayor provecho, resaltó por su parte Max Medina, gerente de investigación en Binswanger.

Diego Briceño refirió que los parámetros de la zona permiten desarrollar diversos proyectos. Los especialistas señalan que una de las principales alternativas será desarrollar un complejo de uso mixto.

“Por ejemplo, una zona de oficinas, una zona retail, un hotel y servicios gastronómicos. Otra alternativa es un strip center, con oferta gastronómica, cine, entre otros. O también podría haber un centro de salud. Es un terreno muy versátil y con una ubicación que casi ya no existe”, remarcó Briceño.

¿El edificio de Petroperú podría ser demolido?

Sobre este tema, las posiciones de los analistas son diversas. Para Diego Briceño, el edificio actual resulta antiguo, por lo que refaccionarlo sería poco probable. En caso de ser vendido, estima que el edificio sería demolido.

“Quien adquiera el terreno será para desarrollar algo nuevo, no para reutilizar lo que hay allí construido, pues ya es algo muy antiguo. El valor allí es de la tierra. Lo construido (el edificio principal), por la edad que tiene, no creo que tenga demasiado valor”, sostuvo Briceño.

En contraparte, Max Medina considera que el comprador podría reutilizar el edificio principal, sin la necesidad de demolerlo. “El terreno es amplio, la parte de la torre se podría reutilizar como oficinas corporativas, ya sea para las entidades que ya están allí u otras que puedan llegar. Entonces, se quedarían con la torre y podrían crear un proyecto de uso mixto en la explanada de los estacionamientos”, estimó Medina.

Precio estimado del terreno donde se ubica el edificio de Petroperú

Los analistas indicaron que resulta complicado dar un estimado del valor del predio de Petroperú sin hacer un estudio integral del inmueble.

Refieren que en las zonas aledañas el valor del terreno se ubica entre los USS$ 4,000 y US$ 7,000 por metro cuadrado (m2). A medida que la dimensión del terreno aumenta, el precio por metro cuadrado disminuye. “Mientras más terreno vendas, probablemente hay mayor descuento al precio del terreno, se puede negociar más”, apuntó Max Medina.

Haciendo una valorización preliminar de US$ 5,000 por m2 para un terreno de 20,000 m2, el precio del terreno de este predio de Petroperú podría rondar los US$ 100,000 millones.

“Para establecer el valor (del inmueble), ello dependerá también del tipo de proyecto que se desarrollará allí. El valor de la tierra no solo se define por su ubicación, sino por lo que se puede construir allí”, anotó por su parte Diego Briceño.