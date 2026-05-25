El edificio principal cuenta con 22 pisos, pero también hay un auditorio y una explanada para estacionamientos. Foto: ProInversión.
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José Carlos Reyes Leyva
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Hace unos días Proinversión anunció la próxima puesta en venta del edificio de Petroperú ubicado en el distrito de San Isidro (avenida Paseo de la República). El edificio principal cuenta con 22 pisos, pero también hay un auditorio y una explanada para estacionamientos. En conjunto, todo el terreno cuenta con una extensión de 22,000 metros cuadrados.

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