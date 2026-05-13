En ese marco, en entrevista con Gestión, Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de la agencia, dio detalles sobre los avances que se tienen hasta la fecha en torno a la constitución de los llamados bloques patrimoniales.

Así las cosas, julio será clave para el país, por el inicio del próximo Gobierno, pero también para las cuentas de Petroperú: desde ese mes se empezarían a concretar las ventas de algunos de sus inmuebles.

Mes clave

Del Carpio recordó que, en el marco de la norma que les encargó la reestructuración de Petroperú, ProInversión ya definió el plan de promoción respectivo, mediante el cual se establecerán los bloques patrimoniales respectivos para ofrecerlos a socios privados.

En ese sentido, como también contó Gestión, la meta es tener listos todos los bloques necesarios al final del 2026. Sin embargo, ello no significa que no se harán acuerdos antes del cierre del año.

“Ya hemos convocado la subasta de 55 activos no estratégicos de Petroperú. Pasó desapercibida la noticia entre tanto ruido. Ahora en julio deberíamos comenzar a adjudicar o venderlos”, anunció Del Carpio.

Luis Del Carpio volvió a la dirección ejecutiva de ProInversión a finales de octubre. Foto: ProInversión.

Recordó también el presidente ejecutivo de ProInversión que, al ser considerados como no estratégicos, estos activos sí pueden ser vendidos y son principalmente inmuebles y terrenos de la empresa pública.

Ese no es el caso de los activos estratégicos, categoría que ha determinado Petroperú y no ProInversión, que no pueden ser privatizados. “Los activos que no se transferirán, lo dice el plan y es la indicación del Poder Ejecutivo, son los estratégicos. Las refinerías, los terminales, los lotes petroleros. Allí se busca introducir gestión y capital privados”, remarcó.

Edificio emblemático de Petroperú también en promoción

Cuando se anunció la promoción privada de los activos de Petroperú, tanto los estratégicos y no estratégicos, no solo se puso en cuestión qué pasaría con los más conocidos, como la Nueva Refinería de Talara, sino también se preguntó cuál sería el futuro del edificio principal de la petrolera en Lima, ubicado en la Avenida Paseo de la República, en San Isidro.

“El convenio con Petroperú estableció que inicialmente los ayudaremos a vender sus activos no estratégicos. Están en diversos puntos del país y sus recursos ayudarán a que la empresa se sostenga”, mencionó. Del Carpio indicó también que cada activo se subastará de manera independiente.

Sobre el edificio de San Isidro, el inmueble es familiar totalmente para ProInversión, que ahora debe promocionarlo, ya que sus oficinas se ubican en el piso nueve de este edificio de Petroperú. Y, según Del Carpio, luego de idas y venidas, la empresa decidió darle la categoría de no estratégico.

Así las cosas, adelantó el funcionario, el edificio en San Isidro podría terminar en manos de una empresa privada. “Antes de julio se constituirá un bloque patrimonial sobre el edificio y especificaremos las modalidades [de participación privada] para el inmueble. Es un activo de alto valor sobre el que se puede transferir su propiedad”, apuntó.

El 8 de enero, cuando ProInversión hizo su anuncio sobre los 55 activos no estratégicos, utilizó esta foto: el edificio de San Isidro de Petroperú. Foto: ProInversión.

Los inmuebles conocidos del grupo

La “subasta” de julio que comentó Del Carpio se anunció hace meses de manera oficial por ProInversión. Fue el 8 de enero cuando la agencia anunció el lanzamiento de un “aviso de expresiones de interés informativo y exploratorio” para ubicar inversionistas nacionales e internacionales interesados.

Allí se adelantó que se trata de un paquete de 55 predios e inmuebles no críticos de Petroperú dispuestos por el D.U. 013-2024, estratégicamente ubicados en regiones como Áncash (Chimbote), Lima (San Isidro y Cañete), Piura, Pasco, Lambayeque (Pimentel) y Tumbes (Punta Sal).

Se especificó también que no se trata de un “remate”, si no recoger propuestas preliminares para diseñar mecanismos de promoción más eficientes. Entre aquellos que ha destacado la propia agencia en sus redes sociales, se encuentran los siguientes:

Casa Chimbote (Áncash): orientada a construir vivienda u oficinas administrativas. Ex Petrocentro Cañete (Lima): oportuno para proyectos del sector industrial, como grifos, fábricas, centros de procesamiento de materiales, etc. 4 lotes en Talara (Piura): pensados para desarrollar proyectos de tipo industrial.

“Recordemos que Petroperú está acostumbrado a relacionarse con el sector privado. Es lo que la hizo grande en su momento y obtuvo buenos contratos. Les ayudaremos a volver a ese nivel”, agregó Del Carpio.