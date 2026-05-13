La “subasta” de julio que comentó Del Carpio se anunció hace meses de manera oficial por ProInversión. Fue el 8 de enero. Fotocomposición: Alessandro Azurín, ChatGPT, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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Encaminado el nuevo apoyo financiero para Petroperú, por el cual podrá acceder a una línea de financiamiento de hasta US$ 2,000 millones, ProInversión aún tiene pendiente la promoción de los activos de la petrolera estatal como parte de la reestructuración de la petrolera.

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