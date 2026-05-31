El jefe de la Sunat, Javier Franco, aseguró que el objetivo de considerar los pagos por billeteras electrónicas como boletas es facilitar a que pequeños negocios emitan comprobantes de pago. (Imagen: El Comercio)
El jefe de la Sunat, Javier Franco, aseguró que el objetivo de considerar los pagos por billeteras electrónicas como boletas es facilitar a que pequeños negocios emitan comprobantes de pago. (Imagen: El Comercio)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

La reciente propuesta, que informó Gestión, que busca que las constancias de pago de las billeteras digitales como Yape o Plin sean reconocidas como comprobantes de pago no tendrían un fin de recaudación como tal, afirmó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

TE PUEDE INTERESAR

Más dinero en billeteras digitales: cómo aprovechar los nuevos límites y evitar fraudes
Billeteras digitales: el verdadero cambio empieza con el open finance
Aprueban uso de las billeteras digitales en la relación laboral: conoce la nueva norma

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.