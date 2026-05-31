Luego de que la iniciativa generara dudas entre los usuarios y pequeños comerciantes -ante el temor de que se convierta en un nuevo mecanismo de fiscalización-, el jefe de la Sunat, Javier Franco Castillo, rechazó esa interpretación.

“ No es una medida recaudatoria, es una medida de facilitarle al contribuyente la posibilidad de emitir el comprobante y cumplir con esa obligación formal que también es muy importante ”, señaló en conversación con Gestión.

Hay que recordar que Franco había adelantado en exclusiva a Gestión en diciembre del año pasado: “En algún momento ya se discutió y fue bien recibido. Ahora lo vamos a llevar ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF): que las billeteras digitales sean consideradas comprobantes de pago. Eso es fundamental. Con ello evitamos duplicidad en las operaciones electrónicas. Reducimos en un solo mecanismo tanto una operación financiera, bancaria, como una operación tributaria”.

Ahora, según explicó, el objetivo es cerrar la brecha de emisión de boletas y comprobantes en pequeños negocios que hoy realizan gran parte de sus operaciones mediante billeteras digitales, pero sin entregar documentación tributaria a sus clientes.

Esta medida no es precisamente una fiscalización pues la información de los pagos que se realizan a través de Yape o Plin ya la tiene la administración tributaria. “Nosotros tenemos otros esquemas para poder realizar este tipo de controles”, añadió.

Al ser consultado en una rueda de prensa, Franco precisó que para el caso del comercio electrónico que realiza transacciones a través de esas billeteras se viene implementando el uso de fuentes de información y herramientas tecnológicas.

En ese sentido, indicó que se viene utilizando inteligencia artificial y analítica de datos para detectar operaciones comerciales informales: “Hemos incorporado inteligencia artificial para poder identificar qué personas traen mercaderías, las importan, no con la finalidad de que sea un consumidor final, sino para comercio”.

Además, el jefe de la entidad precisó que los mecanismos de supervisión no se enfocan únicamente en montos específicos de transferencias, sino en patrones y frecuencias de operaciones.

Asistencia. Franco afirmó que la Sunat viene realizando procesos de asistencia y fiscalización para aquellos que realizan actividades comerciales de manera recurrente sin emitir comprobantes o sin declarar ingresos. “Hemos habilitado una plataforma digital para que aquel pequeño empresario que por primera vez incumple una normatividad y se le sanciona por primera vez, la Sunat los está capacitando para que pueda enseñarlos y pueda corregir esos errores. Nosotros entendemos que en la mayoría de los casos es por error más que por una voluntad propia de no cumplir sus obligaciones”, refirió.