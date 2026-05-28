Migraciones posterga inicio del sistema para tramitar pasaportes sin cita. (Foto: Andina)
Migraciones posterga inicio del sistema para tramitar pasaportes sin cita. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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, como parte de una medida para eliminar barreras de acceso y acercar los servicios del Estado.

Ante ello,, dentro del horario de atención de cada oficina.

A través de un comunicado,

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El superintendente nacional de Migraciones, Juan Ramiro Alvarado Gómez, destacó que se está dando un paso importante para simplificar el acceso al pasaporte electrónico y que se busca que más ciudadanos realicen el trámite de forma rápida.

Fases finales

Por otro lado, como parte de este nuevo modelo de atención llamado “Pasaporte sin cita virtual”,

Los usuarios, en dichas fechas, podrán acudir directamente a las oficinas habilitadas para tramitar el pasaporte por orden de llegada, según la capacidad operativa y el horario habitual de cada sede.

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Cabe precisar que, para obtener el pasaporte electrónico, los ciudadanos deberán presentar su DNI vigente y en buen estado, además del comprobante de pago de 120.90 soles por el derecho de expedición.

El pago podrá hacerse en el Banco de la Nación, mediante la plataforma Págalo.pe o de forma presencial en las agencias de Migraciones, usando la billetera digital Yape o los POS disponibles en los locales.

Migraciones, como parte de su nuevo modelo de atención, realizará una fase final de prueba el jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de mayo a nivel nacional. (Foto: Andina)
Migraciones, como parte de su nuevo modelo de atención, realizará una fase final de prueba el jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de mayo a nivel nacional. (Foto: Andina)

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