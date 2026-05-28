La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que desde el lunes 1 de junio los ciudadanos podrán tramitar el pasaporte electrónico sin cita previa, como parte de una medida para eliminar barreras de acceso y acercar los servicios del Estado.

Ante ello, las personas que opten por esta nueva modalidad podrán ir directamente a las sedes habilitadas de Migraciones y serán atendidas por orden de llegada, dentro del horario de atención de cada oficina.

A través de un comunicado, la institución explicó que esta decisión se enmarca en su proceso de modernización y mejora continua, para ofrecer una atención más ágil y eficiente.

El superintendente nacional de Migraciones, Juan Ramiro Alvarado Gómez, destacó que se está dando un paso importante para simplificar el acceso al pasaporte electrónico y que se busca que más ciudadanos realicen el trámite de forma rápida.

Fases finales

Por otro lado, como parte de este nuevo modelo de atención llamado “Pasaporte sin cita virtual”, Migraciones realizará una fase final de prueba el jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de mayo a nivel nacional.

Los usuarios, en dichas fechas, podrán acudir directamente a las oficinas habilitadas para tramitar el pasaporte por orden de llegada, según la capacidad operativa y el horario habitual de cada sede.

Cabe precisar que, para obtener el pasaporte electrónico, los ciudadanos deberán presentar su DNI vigente y en buen estado, además del comprobante de pago de 120.90 soles por el derecho de expedición.

El pago podrá hacerse en el Banco de la Nación, mediante la plataforma Págalo.pe o de forma presencial en las agencias de Migraciones, usando la billetera digital Yape o los POS disponibles en los locales.