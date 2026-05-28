Los legisladores del estado de Nueva York aprobaron este miércoles un nuevo impuesto dirigido a las segundas viviendas de lujo pertenecientes a personas no residentes, una de las principales propuestas del alcalde socialdemócrata Zohran Mamdani, con la que espera generar alrededor de US$ 500 millones anuales.

La medida, aprobada por el Legislativo estatal, alcanzará únicamente a propiedades valorizadas en US$ 5 millones o más dentro de la ciudad de Nueva York y entrará en vigencia el próximo 1 de julio, coincidiendo con el inicio del ejercicio fiscal 2027, según informó The Wall Street Journal.

El denominado impuesto “pied-à-terre” fue promovido conjuntamente por Mamdani y la gobernadora del estado, Kathy Hochul. La iniciativa fue interpretada como una concesión política al alcalde, debido a que Hochul se había mostrado anteriormente en contra de elevar la carga tributaria a los contribuyentes de mayores ingresos.

El nuevo impuesto en Nueva York aplicará a viviendas de lujo valorizadas en más de US$ 5 millones pertenecientes a no residentes. Foto: EFE.

De acuerdo con la legislación aprobada, el Departamento de Finanzas de la ciudad será el encargado de determinar si las propiedades pertenecen a personas que no residen permanentemente en el estado, además de establecer el valor de mercado de los inmuebles.

Déficit de US$ 5,400 millones

La nueva tasa podría impactar a unas 13,000 viviendas y departamentos de lujo en Nueva York, según estimaciones incluidas en el anuncio inicial de la propuesta.

Entre los inmuebles alcanzados por la medida figura el ático valorizado en US$ 238 millones del multimillonario Ken Griffin, fundador del fondo de inversión Citadel. Mamdani incluso difundió un video sobre el impuesto frente a la propiedad del empresario, quien ha advertido que podría trasladar su compañía a Miami.

Este mes, Mamdani presentó un presupuesto de US$ 124,700 millones para el ejercicio fiscal 2027, respaldado por financiamiento estatal y recortes en distintas agencias municipales, con el objetivo de enfrentar un déficit estimado en US$ 5,400 millones que atribuye a la administración anterior.

Con información de EFE.