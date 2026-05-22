La administración del presidente estadounidense Donald Trump anunció este viernes que los migrantes con estatus temporal deberán salir de Estados Unidos para solicitar la residencia permanente o “green card”, como parte de un endurecimiento de su política migratoria.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) señaló en un comunicado que esta exigencia está contemplada en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, aunque sostuvo que administraciones anteriores no habían aplicado dicha disposición de manera estricta.

Con esta medida, los extranjeros que se encuentren en Estados Unidos con visas temporales —incluidas las de turismo, estudios o trabajo— y busquen cambiar su estatus migratorio a residente permanente deberán abandonar el país y completar el proceso ante un consulado estadounidense en su nación de origen.

Entre las visas de no inmigrante alcanzadas por esta disposición figuran las categorías B-1 y B-2, destinadas a viajes de negocios y turismo; las F-1 y M-1 para estudiantes; así como permisos laborales temporales como las H-1B, orientadas a ocupaciones especializadas, y las H-2A y H-2B, vinculadas a labores agrícolas y no agrícolas.

Actualmente, algunos migrantes realizan el trámite de ajuste de estatus dentro de EE.UU. cuando califican a la residencia por matrimonio, empleo o reunificación familiar, permitiéndoles gestionar la “green card” sin salir del país, en procesos que pueden extenderse durante varios años.

La nueva política migratoria exigirá que los solicitantes de residencia gestionen el proceso desde consulados estadounidenses en sus países de origen. Foto: EFE.

Trámite consular y excepciones pendientes

La administración de Trump indicó que estos solicitantes deberán retornar a sus países y realizar el procedimiento a través de consulados del Departamento de Estado de Estados Unidos, aunque precisó que existirán excepciones que todavía no han sido detalladas.

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“Retomamos el propósito original de la ley para garantizar que los extranjeros se desenvuelvan correctamente en nuestro sistema de inmigración”, señaló el portavoz del USCIS, Zach Kahler, quien añadió que la medida también busca reducir los casos de permanencia irregular en territorio estadounidense.

“La ley se redactó de esta manera por una razón y, aunque se ha ignorado durante años, cumplirla contribuirá a que nuestro sistema sea más justo y eficiente”, añadió.

El anuncio se enmarca en la estrategia migratoria impulsada por Trump, enfocada en endurecer los controles migratorios, reducir la inmigración irregular y limitar algunas vías de ingreso regular y solicitudes de asilo mediante políticas de disuasión y deportación.

Con información de EFE.