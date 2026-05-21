Sobre la Línea 2, reiteró que el concesionario avanza sin problemas y ratificó lo que ya comentó en su momento Aldo Prieto, ministro del MTC a Gestión: se busca que esté lista para 2028. Fotocomposición: Alessandro Azurín, Perplexity, Diario Gestión.
Sobre la Línea 2, reiteró que el concesionario avanza sin problemas y ratificó lo que ya comentó en su momento Aldo Prieto, ministro del MTC a Gestión: se busca que esté lista para 2028. Fotocomposición: Alessandro Azurín, Perplexity, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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La Línea 2 del Metro de Lima y Callao se aguarda en la capital desde hace más de una década y, aunque avanza, sigue siendo una promesa. Y la historia no se quiere repetir con los trenes que siguen en lista: las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao.

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