Como contó Gestión hace unas semanas, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) relanzó las Líneas 3 y 4 en un evento donde convocó a embajadas, bancos y empresas que podrían hacerlas realidad. También aclaró su modalidad: serán Asociaciones Público-Privadas (APP), al igual que las Líneas 1 y 2.

Pero todo ello sigue siendo un anhelo. ¿Qué está pendiente desde el Gobierno para encaminar por fin todos estos proyectos ferroviarios? En entrevista con Gestión, David Hernández, presidente de la ATU, cuenta todos los detalles.

Aguardan oficialización como APP

En el evento que se realizó a inicios de abril para las Líneas 3 y 4 una de las principales novedades fue el anuncio, desde ProInversión y avalado por la ATU, de que ambos trenes se promoverían como APP cofinanciadas y por separado.

Se dijo que el pase se haría oficial, vía un decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en “las próximas semanas”, pero hasta la fecha ello no ocurre. “Es una formalidad, pero el análisis técnico y la definición de cuáles serán los proyectos APP del sector transportes ya fue comunicado al MEF”, aseguró Hernández al respecto.

Hernández remarcó que la publicación del D.S de parte del MEF es un "paso formal", pero que la decisión política ya está tomada para que las Líneas 3 y 4 sean APP. Foto: Mario Zapata (@photo.gec).

Sin embargo, mientras tanto, la ATU y ProInversión no se han quedado de brazos cruzados. Si bien el D.S. es el primer paso, la entidad de transporte ya separó presupuesto para ceder a la agencia del MEF una vez el dispositivo legal se publique.

“Lo que tenemos primero en lista es la contratación del Project Management Office (PMO) para el diseño y la estructuración financiera de las líneas. Tenemos los recursos a disposición de ProInversión para que contraten una etapa de ello. También les hemos entregado los términos de referencia para este fin”, remarcó Hernández.

“Plan B” para generar ganancias extra a Líneas 3 y 4

El PMO pondría en “blanco y negro” lo que la ATU también anunció en abril y ha generado expectativa entre potenciales inversionistas: la generación de plusvalías, ingresos no tarifarios, que se proyecta para ambos proyectos, aumentando su rentabilidad.

Esto implica la posibilidad de indexar estaciones del metro con proyectos comerciales e inmobiliarios de todo tipo, desde centros comerciales hasta estacionamientos o departamentos multifamiliares.

“Es el modelo que nosotros hemos planteado a ministros del MEF, como fueron José Salardi o Raúl Pérez Reyes. No se podrán pagar los trenes como otras APP. Implicarán alrededor de US$ 10,000 millones. Si las queremos rápido se debería pagar US$ 1,000 por año y eso la caja del Estado no aguantará. Por eso en la estructuración financiera se buscará una banca de fomento internacional que permita un pago en 15, 20 o 30 años”, planteó Hernández.

En caso no alcanzar consenso en el Congreso bicameral, la ATU coordinará con la MML para que dé celeridad a la gestión administrativa del suelo donde pasarán las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao. Foto: MML.

En el medio, la ATU también debe impulsar ajustes para hacer realidad esta planificación. Como ya habían comentado, se trata de reformar su propia norma orgánica (ley 30900). Específicamente se requiere que puedan formular proyectos comerciales vinculados a infraestructura de transporte, no solo, como es hoy, tener la competencia para plantear estrategias de recaudación no tarifaria.

El otro pendiente es cambiar la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible (DUS). Sobre ello, Hernández reiteró que mantiene su expectativa de alcanzar consenso para ambos cambios normativos vía el nuevo Congreso bicameral, pero tienen un “plan B”: recurrir a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

“Ya tenemos una propuesta (borrador) de las precisiones que necesitamos. Al ser los gestores de las líneas de metro, sería preferible tener la competencia directa sobre las áreas precisas de su trazo, que no es toda la ciudad. Pero la ley DUS establece que el operador de suelo urbano es la MML. En todo caso (de no lograrse los cambios), creo que podemos ir de la mano con ellos para dar celeridad a los procesos que se necesiten”, refirió el presidente de la ATU.

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Línea 2 avanza a buen ritmo y Línea 1 con vía libre para ampliarse

Sobre las Líneas 1 y 2 del Metro de Lima también se pronunció Hernández. Sobre la 2, reiteró que el concesionario avanza sin problemas y ratificó lo que ya comentó en su momento Aldo Prieto, ministro del MTC a Gestión: se busca que esté lista para 2028.

“Nosotros esperamos que al 2028 podamos comenzar. Podemos utilizar el avance por etapas. Lo que tenemos previsto y estamos planteado es poder anunciar que se operará hasta la estación Bolognesi. Hoy ya operan 5 estaciones y se quiere llegar hasta el centro de la ciudad, no necesariamente abriendo todas las estaciones en medio, si no tener el recorrido directo”, comentó.

Dijo también que ya se lograron hitos recientes. En el caso del ramal de la Línea 4, parte del compromiso del concesionario de la Línea 2, se está “a dos estaciones de la culminación” de la etapa constructiva. La semana pasada se abrió la avenida 28 de julio y se espera “recuperar” la avenida Colón entre agosto o septiembre.

Aparte, comentó respecto a lo que en su momento dijo Ositrán a este Diario, que el concesionario ya no plantea como una “limitante” el pago de los laudos que le ha ganado al Estado peruano en cortes internacionales y que hoy permanecen suspendidos ante el CIADI.

Según la ATU, el concesionario de la Línea 1 está ante el reto de conseguir el financiamiento para la ampliación del proyecto. Foto: Andina.

“En las reuniones que hemos tenido lo que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha planteado es que el Estado cumplirá sus compromisos, los buenos y, por supuesto, aquellos que tengan condiciones negativas. Eso busca el MTC: un avance y cumplimiento de ambas partes”, sostuvo.

Sobre la Línea 1, comentó que el proyecto de ampliación ya tiene vía libre para ser realidad y que todo está en la cancha del concesionario, tras que ProInversión otorgara la viabilidad técnica y económica a la propuesta. Vale recordar que esta ampliación contempla una inversión estimada de S/ 14,104.05 millones y según ProInversión la firma de la adenda se daría el próximo mes, en junio.

“Lo que se viene (con la firma) es el financiamiento. El concesionario debe conseguirlo. Han presentado varios escenarios para lograrlo y se va a definir cuál es el mejor camino, según las condiciones del mercado hoy que les sean más favorables”, agregó.