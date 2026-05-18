En el 2026, durante el verano, la producción sumó 24.8 TMF (-3.4%). Foto: Andina.
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Elías García Olano
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Pese a la ligera corrección a la baja en la cotización del oro en la última semana -en torno a US$ 4,650 por onza troy- su precio sigue 44% por encima del nivel de hace un año. La preocupación en el Perú es quién está aprovechando estos altos precios internacionales.

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