La producción de oro cayó durante los primeros meses de 2026, mientras que las exportaciones se impulsaron ante el alza de precios de los metales. (Imagen: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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La explotación de oro en el Perú continúa en rojo. Luego de que la producción aurífera cayera 0.7% al cierre del 2025, las últimas cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem) evidencian una tendencia negativa en el arranque del 2026.

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