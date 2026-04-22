En el primer bimestre la extracción de oro cayó 2% al alcanzar unas 16.2 millones de gramos finos (g. finos) o, su equivalente, 16.2 toneladas métricas finas (TMF).

Esto evidencia un debilitamiento en los volúmenes extraídos. El oro venía de alcanzar niveles de producción cercanos a los 9 o incluso 10 TMF. Pero, en el inicio de 2026 se observa una caída a 8.8 TMF en enero y 7.4 TMF en febrero, marcando uno de los niveles más bajos de los últimos años.

De hecho, solo en febrero la producción de oro retrocedió 8.1%, vinculado principalmente a la menor producción de algunas operaciones, como la de Minera Boroo Misquichilca.

Solo en febrero la producción de oro alcanzó los 7.4 millones TMF, lo que representó una caída de 8.1%.

Esta situación responde a un problema estructural ante la falta de nuevas minas y nuevos proyectos de gran envergadura, precisó Marcial García, líder de Minería y Metales de EY Perú.

“Se están agotando las reservas de las minas ya existentes y que no se están renovando por falta de desarrollo de nuevas minas de oro. Los principales productores de oro son Yanacocha, cuyas inversiones hicieron hace más de 30 años, después está La Poderosa, que está enfrentando una serie de problemas por la minería ilegal, mientras que han desaparecido muchas compañías mineras que antes producían”, comentó a Gestión.

Aunque consideró que la inversión en exploración ha mostrado señales positivas recientemente, estos procesos toman varios años antes de traducirse en producción.

“Lo que estamos viendo son muchas inversiones en proyectos brownfield, que son proyectos para reponer reservas de minas existentes. Eso básicamente lo que logra es más o menos mantener la producción, pero si es que no se desarrollan nuevos proyectos, la tendencia natural va a ser de caída. Ahora estamos produciendo más o menos lo mismo hace ya tres o cuatro años”, añadió García.

Exportaciones se sostienen en alza de precios

Pese a esta reducción de la producción de oro, el desempeño de la exportación de este metal muestra una dinámica distinta. Los datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) muestran que las exportaciones de oro crecieron 73.3% durante el primer bimestre al sumar US$ 4,613 millones por el alza de precios de los metales.

La clave: el precio. Durante enero, el metal superó los US$ 5,000 por onza, mientras que en los meses siguientes ha continuado con cotizaciones elevadas en medio de las tensiones geopolíticas.

El alza del precio del oro podría ser solo un “boom coyuntural”, indicó García. A diferencia del cobre, que tiene fundamentos de demanda más claros por la transición energética, el auge del oro es más difícil de predecir en el mediano plazo y podría desinflarse si la incertidumbre internacional se disipa.

En ese sentido, Katherine Salazar, Analista Senior de Estudios Económicos de Scotiabank, consideró que se podría seguir impulsando el valor exportado en los próximos meses si el precio se mantiene alto, con una producción estable.

La sostenibilidad de este crecimiento depende no solo de que el precio internacional del oro permanezca en niveles similares a los actuales, sino también de que los volúmenes no se deterioren tan rápido.

“Con precios altos, incluso con cierta debilidad en volúmenes, el valor exportado puede seguir mostrando resultados positivos. Sin embargo, si el precio retrocede de forma significativa, como por ejemplo más de 20%, incluso con producción estable, el valor exportado tendería a ser negativo”, explicó.

as exportaciones de oro crecieron 73.3% durante el primer bimestre al sumar US$ 4,613 millones por el alza de precios de los metales. (Foto: Andina)

Golpe de la minería ilegal

En paralelo, el avance de la minería ilegal añade un riesgo adicional, tanto por su impacto en la producción formal como por su creciente participación en las exportaciones, indicó Franco Saito, investigador de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).

El economista precisó que el valor de las exportaciones ilegales de oro ya se acerca a niveles similares a los de la minería formal.

“ Casi las exportaciones de oro ilegal son la misma proporción que las de oro legal. Son alrededor de US$ 12,000 millones que se han exportado durante el año pasado (…) Es muy probable que las exportaciones ilegales puedan superar a las legales si no hay una reacción clara del Estado ”, estimó.

Ante esta situación, Saito consideró que no es sostenible depender de precios elevados sin un respaldo en mayores volúmenes pues se podría limitar el crecimiento del sector en el mediano plazo, especialmente si las condiciones externas cambian.

El reto para el próximo Gobierno

Ante la serie de problemas que han derivado en una caída de la producción, los especialistas coinciden en la necesidad de adoptar medidas que permitan mejorar las condiciones para la inversión

Para Saito, las principales acciones que deberá tomar el próximo Gobierno deben estar enfocadas en la lucha contra la minería ilegal con la eliminación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) pues “se debe hacer un proceso de depuración serio, además de simplificar los permisos y cumplir los plazos”.

El economista añadió que, sin una estrategia clara, el país corre el riesgo de perder atractivo frente a otros destinos mineros y de ver cómo la producción formal continúa retrocediendo.