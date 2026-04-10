Las plantas procesadoras de minerales cumplen un rol clave en el avance de la minería ilegal. | Fotos: Andina | Composición: Kelly Villanueva
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

La minería ilegal en el Perú no solo debe su fuerte expansión al incentivo por los precios récord de los metales (oro y cobre) y la inacción del Gobierno, sino también a todo un esquema que se muestra presto para el procesamiento de los minerales, sin mayores preguntas, en no pocos casos.

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