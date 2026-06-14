¿Qué pasó un día como hoy? Revisa el archivo de Diario Gestión.

14 de junio del 2011. Hace 15 años

80% DE LA CLASE MEDIA TRABAJA SIN CONTRATO FIJO

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dijo que el 42% del Perú pertenece a la clase media. Fragilidad de los segmentos medios sería mayor incluso que en Bolivia.

Advierten que gran parte de ella aún está sujeta a situación de alta vulnerabilidad. Solo el 54% de la clase media tiene cobertura de salud.

OCDE a favor de un mayor rol en la economía del Banco de la Nación; además, advirtió que solo el 24.5% del segmento medio en el Perú aporta a algún sistema de pensiones.

14 de junio del 2011. Hace 15 años. Aventura Plaza abrirá 85 tiendas en Callao y Trujillo.

14 de junio del 2016. Hace 10 años

PLANES DE TELEFONÍA QUE NO BENEFICIAN A USUARIOS TIENEN DÍAS CONTADOS

Osiptel busca que planes tarifarios de un mismo valor tengan beneficios similares, lo cual no sucede actualmente.

Recibos de los consumidores tendrán información de las tarifas de los otros planes que brindan equivalente servicio.

Osiptel presentó una propuesta para que los operadores eliminen las diferencias de los beneficios que se otorgan en los planes tarifarios de telefonía, Internet y televisión por cable. Esquema regiría desde setiembre.

Se cuentan con 2,300 PLANES de telefonía móvil en el mercado.

14 de junio del 2021. Hace 5 años

ALZA DEL DÓLAR GENERA QUE EL 60% PRETENDA RENEGOCIAR ALQUILERES

Inquilinos pretenden reducir precio de la renta o que los alquileres pasen a soles. En pandemia, morosidad llegó a 90%, hoy se redujo a 60%, pues aún hay quienes prefieren ser demandados antes que pagar.

Precio medio de alquiler de un departamento de 100 metros cuadrados es de S/ 2,540.