En este contexto, Gestión conversó con el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Marco Vinelli.

-El Niño costero ya golpeó al agro, pero ahora se enfrentan los embates de El Niño global. ¿Ya conversaron con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para, por ejemplo, dar un bono a los agricultores?

[…] Como ministerio hemos recibido el encargo de la presidenta [Keiko Fujimori] de liderar la comisión que va a atender el fenómeno de El Niño en esta primera etapa. [El último sábado] hemos hecho la instalación de la comisión. Además del Midagri, quien la lidera, está el MEF, Ministerio de Defensa (Mindef), Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Ya en los próximos días va a salir un primer decreto de urgencia (DU) y un decreto supremo (DS), en donde el MEF nos dará recursos para atender la limpieza de los canales, de los ríos y evitar el impacto de las lluvias. Y en seis días más saldrá otro para atender la sequía, con alimentos, vitaminas, vacunas, pozos […].

Nuestra labor hasta diciembre va a ser esta, prepararnos ante El Niño. Luego de eso, hablaremos de los impactos que han pasado y tomaremos algunas medidas focalizadas ya para un apoyo directo.

Marco Vinelli, ministro del Midagri. Foto: Midagri, compartida con Gestión.

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-Puede dar más detalles de los decretos…

El DU va a ser para [instalar] geomallas. En la transferencia [del Gobierno], hemos encontrado 10 geomallas que estaban guardadas en un almacén por temas contractuales con la ANA. Entonces, el DU nos va a habilitar recursos para hacer una nueva contratación e instalarlas. ¿Por qué un decreto de urgencia? Es un tema técnico, la verdad. Necesitamos que la ANA esté autorizada a instalar.

Después también sale un DS para hacer transferencia de partidas para lo que mencioné. Y, luego, saldrán otros más, así vamos a seguir hasta hacer todas las acciones necesarias para mitigar el impacto de El Niño.

-En este contexto de El Niño, ¿se prevé ampliar la cobertura por hectárea o renegociar las condiciones del Seguro Agrario Catastrófico (SAC)?

Tenemos un seguro vigente y vamos a ir evaluando semana a semana qué es lo que va a pasar. Ahora es muy pronto para anunciar una renegociación. Hemos establecido con el comité de El Niño, reuniones cada 15 días para ver y monitorear las temperaturas y, de acuerdo con los resultados, vamos a ir tomando las decisiones […].

-¿Habrá ajustes a Agrobanco?

Uno de nuestros ejes es que más productores tengan financiamiento. Una herramienta es Agrobanco, con el Fondo Agroperú, o Cofide y el sistema financiero.

En Agrobanco tenemos un sistema de garantías que queremos que crezca, que es el Fondo para la Inclusión Financiera del Pequeño Productor Agropecuario (FIFPPA), para que tengan créditos a menores tasas.

Queremos tener más dinero para dar más crédito con garantía [...] engrosar el fondo para que llegue a más productores. Además, trabajar con las cajas, para dar más créditos a los agricultores.

El Midagri apunta a dar más créditos baratos a los agricultores. Foto: gob.pe

-¿Ya se ha reunido con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa)? ¿Qué planes hay para esa entidad?

Es importante la labor del Senasa para el asunto de mercados. Vale recordar que en estos días hemos anunciado, por ejemplo, que el arándano ya tiene el protocolo para entrar a Egipto, un mercado de 120 millones de personas. Además, algunos frutos y la papa entrarán a Panamá. Pero, en general, estamos trabajando para que más productos ingresen a más mercados internacionales. ¿Cuál es nuestra idea con el Senasa? Fortalecer y potenciar con lo que mencioné al inicio: tecnología.

El Senasa es una institución que ha apoyado muchísimo al boom agroexportador. Lo que necesita es que se repotencie su acción en cuanto a la inspección y la emisión del certificado. Sí funciona, pero se pueden hacer mejoras marginales que van a ayudar al sector privado a agilizar su proceso.

-¿Va a entrar en reestructuración?

No, van a darse cambios de manera específica.

Vinelli dijo que están trabajando con el Senasa para que más productos ingresen a más mercados internacionales. (Foto: Andina)

-Cuando conversamos con el titular del MEF, Elmer Cuba, se le consultó si los beneficios tributarios a la agroexportación debían mantenerse, a lo que respondió que es un tema que “está en revisión”. ¿Ustedes plantean se revise, se cambie o se mantenga?

Nosotros queremos que se utilice. Que el pequeño y mediano agricultor también los aproveche […] Vamos a fomentar [la Ley de Promoción Agraria]. Hay grandes beneficios tributarios para ellos. Incluso se incorporó la devolución del IGV para venta del mercado local […].

No hay que tenerle miedo. Una de las mejores herramientas de política pública que hemos tenido en los últimos 26 años ha sido esta norma, que ha permitido inversión, empleo, divisas para el país, que Perú se muestre al mundo como productor.

-¿Cuáles son las acciones para el sector en el pedido de facultades legislativas delegadas?

Tenemos varias acciones, sobre todo, revisiones de leyes. Por ejemplo, la revisión de la Ley Orgánica del Midagri y las vinculadas a la sanidad agraria e inocuidad. También incluimos la Ley General de Semillas. Asimismo, tenemos temas de innovación, asociatividad, seguro agrario, ley forestal, de titulación de tierras […] Si el Legislativo lo toma a bien, las facultades nos darán la oportunidad de mejorar procedimientos que están a nivel de ley.

¿Qué planes tienen para el sector forestal?

Sobre este sector, la administración está muy divida, que hoy en día “nadie es responsable”. Hoy exportamos más kión que productos maderables […] Queremos que la administración de los recursos forestales tenga un responsable directamente, en este caso, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

Además, queremos brindar seguridad jurídica, como lo tenemos en los productos agrícolas. Que la certificación de los productos maderables se dé mucho más rápido. Tenemos planes ambiciosos desde el ámbito forestal, partiendo de la administración. Está en el pedido de facultades.

-¿Qué avanzó el ministerio sobre la normativa de la Unión Europea para recibir solo productos de espacios no deforestados? ¿Cómo encontró esta situación?

[...] Nosotros, el Estado, tenemos que hacer el máximo esfuerzo para darle esos certificados que necesitan para que sus productos ingresen a la Unión Europea. No podemos quedarnos de costado y decir a los agricultores que busquen a una certificadora privada.

He encontrado una guía de 80 páginas en el ministerio para que el productor cumpla con la normatividad [de la UE]. Pero el productor no va a ponerse a leer 80 páginas para que la guía le señale que debe certificarse de manera privada. Les he pedido a todos una reflexión profunda y que más bien nosotros tenemos que adelantarnos a eso, buscar a los agricultores, darles sus certificaciones. Lo que me toca a mí y al nuevo Gobierno es darle la garantía al funcionario público que podrá hacer un trabajo más eficiente y que no tenga ningún temor […].

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Se busca dar cobertura a Chavimochic

El titular del Midagri, Marco Vinelli, comentó algunas de las acciones que ya se trabajan para los proyectos de irrigación conocidos de la cartera.

Recordó que Chavimochic III está bajo un acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G) con Canadá. “Si bien hay que hacer las obras del Sifón Virú y culminar la presa Palo Redondo, no había mucho apetito”, remarcó.

“Justo estos días me he reunido con el equipo y, para que haya más apetito, necesitamos brindar coberturas a la estructura que ya se construyó. Estamos viendo algún tipo de seguro, qué cobertura [se puede dar] para que puedan terminar la construcción de la presa y el sifón”, comentó.

¿Cuáles son las últimas noticias sobre Chavimochic III? (Foto: Andina)

Sobre Olmos, explicó que se reunirán con ProInversión para dar pasos: “He pedido al equipo que busque la información para terminar con el lineamiento final. [Incluso] estamos en coordinación con otros ministerios para que la solución también sea recogida por ellos con el fin que se pueda ejecutar la obra”.

En el caso de Chinecas, Vinelli recordó que el Midagri participa en el asunto de saneamiento [de las tierras]. “Estamos ayudando en el empadronamiento y la identificación de los agricultores [ubicados en esas áreas]. Ahí está el esfuerzo y el dinero que estamos poniendo para que se culmine”, indicó.