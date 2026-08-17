Solo en junio, la actividad agrícola se contrajo 11.96%, su peor resultado desde septiembre del 2023 (-12.1%). | Foto: GEC.
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Whitney Miñán
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La agricultura enfrenta uno de sus años más duros. El Niño costero y el global han puesto en riesgo al sector. Las cifras lo muestran: solo en junio, la actividad agrícola se contrajo 11.96%, su peor resultado desde septiembre del 2023 (-12.1%). Con ello, en el primer semestre retrocedió 1.90%, según los recientes datos del INEI.

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