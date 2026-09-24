El alza de la tasa de la Fed eleva el costo del financiamiento, lo cual presiona a las tasas de interés de los diferentes tipos de créditos, incluido el hipotecario, indicó Jimmy Astocondor, profesor de finanzas de Pacífico Business School.

Se espera que el primer efecto sea en las tasas de los créditos hipotecarios en dólares. Actualmente en los bancos peruanos la tasa de los créditos hipotecarios en dólares promedia el 6.9% anual, según datos reportados a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). “Se espera que el sobreprecio ya se empiece a trasladar para los créditos hipotecarios en dólares”, remarcó Astocondor.

Por su parte Paul Zevallos, docente de la Facultad de Economía de la Universidad de Lima, refirió que las tasas de los créditos hipotecarios en dólares ya registran una ligera alza desde julio, pues el mercado se venía adelantando a las decisiones de la Fed. “Y se espera una segunda alza de la Fed antes de fin de año. De ocurrir ello, la tasa de los créditos hipotecarios en dólares podría cerrar el año en un rango de entre 7.15% a 7.25%”, estimó Zevallos.

El mercado de créditos hipotecarios en dólares en Perú no es tan grande. Zevallos refiere que hay alrededor de US$ 1,200 millones colocados en créditos hipotecarios en dólares, mientras que los créditos hipotecarios colocados en soles suman S/ 70,000 millones. “Desde el 2015 los créditos hipotecarios en dólares vienen bajando, casi 9% anual. En cambio los créditos hipotecarios en soles crecen 11% anual en promedio”, subrayó Zevallos.

Esta tendencia se debe a que el consumidor busca reducir el riesgo cambiario, por lo que cada vez más prefiere tomar hipotecas en soles si es que tiene ingresos en la moneda nacional.

Tasas de interés de créditos hipotecarios en soles también podrían subir

El alza de la tasa de la Fed presionará que en el corto plazo el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) también eleve su tasa de referencia, estimaron los analistas consultados.

Por ello se prevé que un posterior segundo efecto sea un alza en las tasas de interés de los créditos hipotecarios en soles, que actualmente promedian el 7.6% anual en los bancos en Perú. El BCRP podría subir su tasa en 0.25 puntos porcentuales, por lo que las tasas de los créditos hipotecarios en soles subirían en la misma magnitud, estimó Astocondor.

Paul Zevallos coincide en que el BCRP también podría elevar su tasa de referencia este año, en 0.25 puntos porcentuales. “Con ello habría un ajuste al alza en las tasas hipotecarias en soles en la misma magnitud”, apuntó Zevallos.

Agregó que si una persona está evaluando tomar un crédito hipotecario, este es un buen momento para hacerlo, pues es poco probable que las tasas de interés bajen, sino que por el contrario, hay más posibilidades de que las tasas suban este año.