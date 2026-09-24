La tasa de interés es un factor clave al tomar un crédito hipotecario. Imagen: ChatGPT.
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José Carlos Reyes Leyva
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La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) elevó su tasa de interés de referencia en 0.25 puntos porcentuales, decisión tomada el pasado 16 de setiembre. Esta medida tiene distintos efectos a nivel global y ello incluye al mercado de créditos hipotecarios en el Perú.

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