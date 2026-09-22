El mes pasado, el BCRP anunció un cambio relevante de sus políticas. (Composición: Gemini)
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Guillermo Westreicher Herrera
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Hubo un tiempo no muy lejano en el que el país vivía con una economía mucho más dolarizada. Los créditos de las familias estaban dolarizados en poco menos de 30%, ¿qué cambió desde entonces?

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