IFC reconoció la estabilidad macro del Perú. (Foto: AFP)
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Guadalupe Gamboa
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La Corporación Financiera Internacional (IFC), institución del Grupo Banco Mundial (GBM), es optimista sobre las inversiones en Perú. Sobre todo, en un contexto donde la estabilidad macroeconómica se mantiene y se vislumbra estabilidad política. En este contexto, Gestión conversó con Alfonso García Mora, vicepresidente para América Latina y Europa del IFC del GBM.

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