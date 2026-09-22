-Recientemente tuvieron una reunión con la presidenta Keiko Fujimori, así como con los titulares del Ministerio de Economía y Finanzas, Energía y Minas, y Vivienda, Construcción y Saneamiento. ¿Qué temas se pusieron sobre la mesa?

Ha sido una reunión muy positiva e interesante con la presidenta [Fujimori], donde le hemos expuesto cómo el GBM puede ayudar al Gobierno a llevar adelante las prioridades de desarrollo y políticas económicas que tiene.

Hay un elemento muy importante: este país cuenta con una estabilidad macroeconómica y, desde la elección [de Fujimori], con una estabilidad política que muy pocas economías en la región tienen.

Las cuentas están saneadas, las tasas de interés están a niveles muy adecuados, la inflación está contenida, la balanza por cuenta corriente no presenta ningún tipo de problema y la deuda pública sobre el Producto Bruto Interno (PBI) está alrededor del 30% [...] Con lo cual, el Gobierno puede claramente focalizarse en las reformas que permitan a la economía ir de más de 3% de crecimiento, al 5% o 6% [...].

¿Qué tiene la presidenta en mente? Una economía que crece al 6%, reducir pobreza del 27% a 15% y reducir la informalidad del 70% al 50%. Tres objetivos alineados con la visión del Banco Mundial.

La meta del IFC no es solo financiar proyectos, sino lograr que el crecimiento potencial de la economía peruana aumente, indicó Alfonso García Mora, vicepresidente de IFC para Europa, América Latina y el Caribe. (Imagen: IFC)

-¿Ven viables esos objetivos para el quinquenio?

Es viable porque hay elementos clave de política económica que son los que hemos definido y donde el GBM y el IFC van a apoyar. Por ejemplo, conseguir un Estado más eficaz en la provisión de infraestructura y servicios.

Eso pasa por eliminar todas las rigideces y problemas de permisología que existen y que afectan a muchos sectores [...]; pasa por pensar en una cartera de Asociación Público Privadas (APP) que englobe todas aquellas inversiones en infraestructura que el país considera clave [...]; y pasa por un plan de digitalización integral de la economía.

-Más allá de los indicadores macroeconómicos que comentó, señaló que ven una mayor estabilidad. ¿Consideran que con el cambio de Gobierno ya no hay incertidumbre política?

[...] es cierto que existe una mucha mayor estabilidad hoy en día respecto a la que había antes. Era necesario. Uno va a un ministerio en Perú, mira los cuadros de los ministros de los últimos años y da vértigo.

Ustedes tienen una de las instituciones más estables de la región que es el Banco Central de Reserva, con un presidente [Julio Velarde] que es una referencia mundial y ha sido renovado. Esa estabilidad da frutos. Si esa estabilidad institucional la llevamos a otros ámbitos políticos e institucionales, eso te va a generar una confianza tremenda que es lo que se necesita para invertir.

LEA TAMBIÉN: Cobre: producción en Perú cayó en 9 de las 10 principales mineras

-Tiempo atrás indicó que la inversión esperada para Perú estaba dinámica. ¿Hemos seguido avanzando?

La inversión está creciendo a dos dígitos en este país, mucho más que en el pasado, y va a expandirse más en el futuro porque se dan las condiciones [...] Lo único que necesitabas era quitar la incertidumbre de la prima de riesgo. Si quitas la incertidumbre generas un mayor flujo de inversión. Además, tienes a un sector fundamental como la minería; Perú tiene la materia prima por la cual se está peleando el mundo.

Sobre nuestras cifras, el año pasado invertimos en Perú US$ 1,100 millones (julio 2025-junio 2026), un 40% más que el periodo anterior. Para este año (julio 2026-junio 2027) esperamos estar por encima de los US$ 2,000 millones.

El IFC invertía en torno a US$ 400 millones o US$ 500 millones al año. Ahora nuestro objetivo es ir a la franja de los US$ 2,000 millones de inversión y movilización al año.

Sobre nuestras cifras, el año pasado invertimos en Perú US$ 1,100 millones (julio 2025-junio 2026), recordó IFC. (Foto: AFP, referencial)

-Hay algunos sectores en los que ya han apostado como energía o minería. ¿Qué otras oportunidades identifican?

Energía, minería y agronegocios son tres sectores son fundamentales. Además, utilizamos el sector financiero como intermediario para llegar a las pymes, donde nosotros no podemos invertir directamente [...] Lo que hacemos es usar a bancos, cajas, fintechs, les damos financiación para que ellos presten a pymes.

También vamos a invertir más en vivienda y en agua, que son otros dos ámbitos donde el GBM y el IFC tienen grandes experiencias internacionales y es una prioridad de la agenda de Gobierno.

-El Gobierno ha solicitado facultades legislativas. ¿Qué reformas son las prioritarias para destrabar inversiones?

[En la reunión con el Gobierno] nos mostraron los grupos de trabajo (comisiones presidenciales) [...] Hay un ámbito vinculado a la permisología y a la toma de decisiones que hay que reformar. Hay una cartera de proyectos, pero que no terminan de salir por motivos irrisorios.

“Día” después de El Niño

Alfonso García Mora también se refirió a El Niño: “Este país obviamente se tiene que preparar para [enfrentar] El Niño. Pero, sobre todo, se tiene que preparar para el día después del fenómeno climático porque la reconstrucción y la inversión que posiblemente haya que ejecutar van a ser muy importantes”.

En este contexto, insistió: “Debes tener una cartera de APP e infraestructura potente para atraer inversión privada que acelere la reconstrucción de los daños que se puedan generar. No se sabe en cuánto podría impactar [el fenómeno], pero lo que hay que hacer, desde un punto de vista muy pragmático, es estar preparado para la reconstrucción que viene”.

Además, resaltó el rol del sector energético. Consideró que el país debe fortalecer las líneas de transmisión e invertir en gas natural y energía renovable.