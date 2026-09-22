Compañías llaman a usuarios para ofrecer distintos servicios, pese a no estar autorizados por ellos para realizar estas comunicaciones. Imagen: ChatGPT.
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José Carlos Reyes Leyva
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En mayo del 2025 se publicó la ley Nº 32323, la cual hizo modificaciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor, con el objetivo de eliminar las denominadas llamadas spam. La citada ley dispone que las empresas podrán hacer llamadas o enviar comunicación publicitaria por cualquier medio solo si ello previamente ha sido solicitado por el consumidor.

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