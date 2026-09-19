En 2017 Piura estuvo entre las regiones con mayores retrocesos del Perú a consecuencia del embate del FEN Costero. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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El impacto del fenómeno de El Niño (FEN) en la economía peruana ya se siente y una región que vive de cerca esta amenaza es Piura.

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