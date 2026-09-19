La región, que ya es experta en atender esta clase de fenómenos climáticos, conoce muy bien el peligro: reducción de productividad en sectores clave, caída del empleo y peores servicios brindados a su población. ¿Cuánto golpeará el FEN su producción este y el próximo año?

Caída general

Para responder a esa pregunta, primero hay que tener el panorama completo. Si bien diversos analistas privados han dado sus estimaciones, ya se tienen aproximaciones oficiales.

En el más reciente Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2026-2031, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya precisó cuál sería el retroceso en el peor escenario del FEN, que tendrá su mayor efecto en los últimos meses del 2026 y el primer trimestre del 2027.

De acuerdo al ministerio, un FEN extraordinario, como se prevé, reduciría el crecimiento del Perú en 0.7 puntos porcentuales (p.p.) en 2026 y 0.6 p.p. en 2027. Así, el país crecería 2.7% y 2.8% este y el próximo año, respectivamente.

¿Qué tanto de esas caídas totales se explicará por el impacto en Piura? La interrogante es válida, más si se recuerda que, tras Lima, la ciudad del norte es la segunda más habitada del Perú, con 2 millones 115 mil 587 habitantes, de acuerdo al Censo Nacional 2025 del INEI.

Al respecto Stephani Maita, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), puntualizó que, al cierre del primer trimestre, Piura creció 4.3%, aunque en el segundo trimestre ya se siente una desaceleración.

“Por eso nuestra perspectiva es que se empeore un poco porque buena parte de los productos principales de Piura se cosechan hacia fin del año. Hablo de las paltas y uvas, que fueron de los más golpeados en 2023″, sostuvo.

A ello, Gabriela Espinar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), sumó que desde 2015 el crecimiento de Piura ha sido muy frágil e inestable.

“En los últimos 10 años ha crecido 2.5% en promedio, es menor al promedio nacional. Tiene algunos picos y recesiones muy marcadas. Eso pasó en 2017, con el FEN, donde su economía retrocedió 2.4%”, indicó.

El Niño frena los motores de Piura

En el MMM el MEF es bastante claro: los sectores primarios de la economía son los que sufrirán peores resultados gracias al FEN, sobre todo pesca; y en el área no primaria comercio, junto a servicios y manufactura también serían perjudicados.

Precisamente todos esos son los principales motores productivos de Piura. De acuerdo al INEI, el rubro “otras actividades”, que incluye a otros servicios, pesca y acuicultura, representó el 23.8% del Valor Agregado Bruto (VAB) de la región en 2025. Le siguen, por encima del 10%, la manufactura, el comercio, y la agricultura.

Tanto Maita como Espinar indicaron que, de recrudecer el FEN, el sector agropecuario servirá de referencia para medir las consecuencias económicas para la región.

“El FEN genera dos tipos de costos, uno es el daño a la infraestructura, pero el otro es que se cae el empleo. Agricultura es fuerte en mano de obra en Piura. Cuando cae, golpea severamente los ingresos de las personas. Eso ya pasó en 2023 y 2017″, advirtió Espinar.

Vinculado a ello, Maita recordó que Piura se ubicó en el puesto 17 entre los 25 departamentos en el Índice de Competitividad Regional (INCORE) 2026, lo que marca la baja calidad de los servicios que tiene.

“En su caso hemos visto un deterioro sobre todo en los pilares de infraestructura y salud. En Piura ha crecido la anemia y los hogares no tienen acceso al agua por más de 12 horas. La región tiene un gran potencial, por ejemplo, en hidrocarburos, pero hay obras paralizadas”, lamentó.

Antecedentes son referencia

Como se dijo, Piura es experta en recibir al FEN. Tanto Maita como Espinar recordaron los resultados que tuvo la región, en términos de PBI, en los años de sus últimas visitas: 2017 y 2023. Estos sirven de referencia para anticipar lo que podría resultar este 2026.

En 2017, como ya dijo Espinar, Piura estuvo entre las regiones con mayores retrocesos del Perú, principalmente por la caída de su sector agropecuario, a consecuencia del embate del FEN Costero ese año especialmente el primer trimestre. Ello, vale decir, no evitó que el país crezca 2.5%.

En 2023, donde aparte del FEN ocurrió el Ciclón Yaku, Piura creció 1%, mientras que Perú como país cayó en recesión (-0.55%). Esta tasa también tiene matices, puntualizan las economistas. El mundo dejaba atrás al Covid-19 y no todos sus sectores crecieron.

¿Qué escenario podría vivirse ahora? Las expertas consultadas por Gestión apuestan porque sea lo más similar al 2023: que Piura crezca, aunque sea poco.

Desde que arrancó su gobierno, la presidenta Fujimori priorizó iniciar obras de descolmatación en zonas del país como Piura. Foto: Presidencia.

“Hay obras de prevención en desarrollo, con apoyo de la ANA. Eso es crucial, pero será importante una estrategia para aminorar impactos indirectos, nuevamente, en empleo, por ejemplo”, consideró Maita.

Espinar agregó que hace falta que el Gobierno de Fujimori plantee otro plan para “recuperar” lo más posible a los rubros que ya han sufrido paras por el FEN.

“La descolmatación es importante, pero también las medidas de apoyo a sectores vulnerables. Se deben proteger las hectáreas, pero también al agricultor, ¿saben qué hacer en épocas de crisis? Igual los pescadores, ¿hay espacio o no para continuar las capturas?“, preguntó.