El incremento proyectado en la biomasa vegetal de algunos productos abre la oportunidad de mirar con lupa los rendimientos. (Foto: Andina y mejorada con IA)
El incremento proyectado en la biomasa vegetal de algunos productos abre la oportunidad de mirar con lupa los rendimientos. (Foto: Andina y mejorada con IA)
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Camila Vera
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El Niño amenaza con mover varias de las “piezas” del agro del Perú: producción, rendimientos, disponibilidad de agua y costos, por ejemplo. Sin embargo, el impacto no sería uniforme: mientras algunos cultivos enfrentarían mayores riesgos —como el arándano, arroz y cacao—, otros registrarían una respuesta distinta frente al cambio de temperaturas, un comportamiento que modificaría su desempeño y el protagonismo en su hábitat.

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