Otras reacciones del agro

Los cultivos destinados a la alimentación del ganado lideran la lista. Víctor Ballena, coordinador del Observatorio de Comercio Exterior de la Facultad de Economía de la UPC, revisó los datos de enero a marzo del 2026 disponibles en el Sistema Agrícola (Sisagri) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y los reportes del Enfen, Senamhi, Cenepred y el Banco Central de Reserva (BCRP), y resaltó que los insumos forrajeros experimentarán un “beneficio potencial”.

Se trata, así, de un alivio económico para los ganaderos al reducir de manera importante los costos asociados a la alimentación de los animales. “Puede ser algo aliciente para la población porque el producto final sale más barato”, sostuvo.

En detalle, la brachiaria y el pasto elefante desarrollan su biomasa en entornos de aumento de temperatura y humedad. Incluso cuentan con el antecedente de una producción pico de más de 27.7 millones de unidades entre 2015 y 2018, cuando en el país también hubo embates climáticos. Adicionalmente, el experto identificó al gramalote, con un comportamiento benévolo en escenarios de alta temperatura y humedad.

Coincidió Diego Sotomayor, director de Gestión de Investigación de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), quien lo resumió así: “Más crecimiento es más forraje”.

Asimismo, añadió al conteo a la caña de azúcar. Explicó que esta gramínea puede verse beneficiada debido a que tiene una temporada de crecimiento un poco más larga, lo que le permite al tallo “llenarse más” y volverse más productivo.

Fisiológicamente, el algodón también podría verse favorecido: la respuesta natural de la planta ante el clima más caluroso es positiva, advirtió el especialista. Pero la mayor parte de esta siembra se concentra en los valles de la costa y solo muy poca en la selva alta y baja. El riesgo geográfico, entonces, tiene más peso en este escenario.

Otro producto que comparte el mismo nivel de resiliencia, de acuerdo con el experto de la UPC, es la yuca, que posee una tolerancia natural frente al incremento de calor, incluso los mayores índices de humedad ambiental estimulan activamente su desarrollo vegetativo.

El eventual mayor desarrollo de estos cultivos, aclararon las fuente, no debe interpretarse como un “beneficio” neto frente al FEN. Todos mantienen cierto nivel de susceptibilidad ante problemas de anegamiento en los campos.

A ello se suma un factor externo: la logística. Las lluvias pueden afectar carreteras y vías de acceso, lo que dificultaría el traslado de insumos y, posteriormente, de la producción hacia centros de acopio, plantas de procesamiento, mercados o puntos de exportación.

Bien lo dijo Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), en una entrevista previa en torno al tema: “El riesgo debe entenderse como una cadena completa: floración, rendimiento, calidad, cosecha, empaque, transporte, puerto, exportación y además la logística de frío que debe mantenerse. Es decir, incluso si el cultivo logra producir, una interrupción logística puede impedir que el producto llegue al mercado en condiciones de exportación”.

“El Niño debe analizarse no solamente como un desastre asociado a las lluvias, sino también como un shock fisiológico para la agricultura. El monitoreo de las temperaturas y de las condiciones de floración, desarrollo del cultivo y cuajado debería tener tanta importancia como la vigilancia de precipitaciones, ríos y carreteras” , agregó.

La tensión económica en tiempos adversos

El Observatorio de Comercio Exterior de la Facultad de Economía de la UPC también identificó a ciertos “ganadores relativos”, como los llamó Ballena. Son productos cuyos beneficios no son absolutos, sino que han estado condicionados por la incertidumbre, la mitigación de daños o las distorsiones del propio mercado en un contexto de crisis.

Así, el limón sutil y limón Tahití registraron un incremento en su producción del 9.9% y 15.5%, respectivamente, durante el primer trimestre de 2026 y en comparación con el mismo periodo de 2025. Este aumento responde a una posible floración adelantada a causa del calor.

En esa línea, el tomate acumuló un aumento de producción del 13.3% durante el mismo periodo. Este comportamiento positivo posiblemente se vio favorecido por el incremento de la temperatura durante su ventana de cultivo

Los arándano con variedades adaptadas al calor en la costa norte también ocupan un lugar en la lista. Gracias a las lecciones de los eventos de El Niño en 2017 y 2023, los productores realizaron un recambio varietal estratégico que mitiga el impacto térmico.

Nuevas tecnologías y un esfuerzo por la producción continua marcan el rumbo de la industria del arándano. (Foto: Pexels)

El dato:

Las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, las más amenazadas por el El Niño, abarcan en conjunto el 80% de cultivos clave de exportación y el 25% del valor bruto de producción agrícola total del país.