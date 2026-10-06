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Redacción Gestión
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A inicios de octubre del 2026, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) envió un comunicado a través de su cuenta de X donde se refirió a una resolución emitida por la Primera Sala Comercial de Lima que dispuso el reconocimiento de un laudo arbitral de mayo 2020 entre Rutas de Lima y la municipalidad, aunque no dio mayores detalles.

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