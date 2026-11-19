El francés Philippe Diallo y el japonés Kohzo Tashima fueron declarados oficialmente candidatos a la presidencia de la FIFA frente al ítalo-suizo Gianni Infantino, que aspirará a una nueva reelección, anunció el jueves el organismo mundial del fútbol.

La comisión electoral de la FIFA debe ahora pronunciarse sobre la admisibilidad de estas candidaturas, antes de la votación prevista en el Congreso de la FIFA en Rabat (Marruecos), el 18 de marzo de 2027.

En esa elección deben participar las 211 federaciones nacionales que integran la FIFA, cada una con un voto. La mayoría absoluta está fijada en 106 votos.

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Infantino, de 56 años, dirige la FIFA desde febrero de 2016 y fue reelegido en 2019 y 2023 sin tener contrincante pero su autoridad ha quedado fisurada desde que en julio se conoció su proyecto secreto de abrir las competiciones, incluido el Mundial, a inversores privados.

La fuerte oposición encontrada, que incluyó una amenaza de boicot por parte de la influyente UEFA, terminó haciendo naufragar su plan.

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Diallo, de 63 años y presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), fue anunciado el lunes por sorpresa como la baza de la UEFA para esta elección y el martes prometió una “gobernanza colegiada” en caso de ser elegido y no un liderazgo “en solitario”.

Tashima, de 68 años, afirmó por su parte el miércoles que desea insuflar a la FIFA el “sentido estricto de la ética” que cree que caracteriza a Japón.

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Es el presidente de honor de la Federación Japonesa de Fútbol (JFA) y conoce bien las estructuras de la FIFA ya que fue en el pasado integrante de su Consejo.

En una entrevista con el diario deportivo L’Équipe publicada el miércoles, Tashima admitió que deseaba “tener una conversación” con Diallo en vistas a una eventual “candidatura común” o un “acercamiento”.

Otros dos nombres que habían mostrado su deseo de ser candidatos a las elecciones de marzo de 2027, el exfutbolista suizo de origen español Ramón Vega y el profesor universitario camerunés Jean Crépin Soter Nyamsi, no están finalmente en la lista de aspirantes.

Con información de EFE