Detrás de esta oferta se encuentra Mining & Construction Intelligence (MCI), una compañía fundada por un bloque de socios que decidió enfocar su modelo de negocio en la robótica industrial de alta gama. A diferencia de los vehículos de consumo masivo orientados al entretenimiento, los drones que comercializa y opera la firma responden a una lógica de alta especialización operativa.

José Antonio Yupanqui, director comercial y cofundador de la firma, señaló a Gestión que el mercado arrastró por años un conocimiento superficial sobre el verdadero potencial de la aeronavegación no tripulada debido al auge inicial de los equipos de consumo. Hoy, sin embargo, la empresa ya opera con una cartera de cerca de 20 clientes corporativos líderes en sus respectivos rubros. La minería representa aproximadamente el 25% de su portafolio, mientras que el 75% restante se distribuye entre industria, puertos (como APM Terminals), transporte, cementeras y banca.

“Al tener productos altamente especializados y diferenciados, decidimos buscar clientes top. Si bien se requiere mayor esfuerzo para ingresar a grandes empresas, el respaldo que obtenemos luego como referencia es importante”, explicó Yupanqui.

Modelo de doble vía y meta de crecimiento

Para consolidar su presencia en el mercado local, MCI diseñó un modelo de negocio de doble vía que combina la prestación de servicios operativos con pilotos propios y la venta directa de equipos. En una primera etapa, la empresa ofrece servicios integrales donde un equipo de pilotos calificados ejecuta la misión y entrega los datos procesados al cliente.

Sin embargo, a medida que las empresas compran la tecnología de manera recurrente, el esquema evoluciona hacia la comercialización de los dispositivos. “Dado que son drones de alta tecnología con usos específicos, la adopción es gradual y el cliente requiere evidenciar el impacto en su operación. Proyectamos que en el 2027 el 25% de nuestros ingresos vendrán de la venta de drones y que para el 2030 esa proporción esté por encima del 50%”, proyectó el ejecutivo.

Este esquema se sostiene en la representación exclusiva de tres fabricantes europeos: Drone Volt, AgEagle y Flybotix. “No solo importamos drones, tenemos sociedad y representaciones con marcas europeas. Eso nos da acceso a información, formación directa del fabricante para nuestro equipo y la capacidad de dar mantenimiento y reparar los equipos”, subrayó.

Con este respaldo y contratos a mediano plazo, la firma proyecta un crecimiento cercano a cinco veces (500%) para el 2027, impulsado por la aceleración en la adopción tecnológica. “Creo que sería un número importante y realizable”, agregó Yupanqui.

Diseñado para realizar limpiezas con agua a presión en estructuras de gran altura, el dron Hércules H20 reduce a cero la exposición de los trabajadores a andamios y acelera los tiempos de mantenimiento. (Foto: MCI)

Eficiencia geométrica y nuevas verticales

El despliegue comercial de MCI ha tenido como primera puerta de entrada la topografía en minería, construcción y agroindustria, reemplazando a las cuadrillas tradicionales con estaciones totales. Para ello operan equipos multirrotores (aeronaves con varias hélices ideales para vuelos estacionarios) y drones de ala fija (similares a un avión pequeño para cubrir extensiones masivas), capaces de sobrevolar de 500 a 800 hectáreas en 90 minutos.

A ello se suma la línea de mantenimiento industrial, donde introdujeron el dron francés Hércules H20, diseñado para limpiezas con agua a presión en altura. “Lo que logras con los drones siempre va a girar en dos factores: seguridad y eficiencia. Es seguridad porque expones al equipo y no a las personas; es la máquina la que toma el riesgo”, enfatizó el cofundador.

Con el objetivo de competir agresivamente y profundizar su presencia en verticales con alto potencial como la agroindustria y la seguridad patrimonial, la compañía estima incrementar su flota de equipos entre un 60% y 70% durante el próximo año.

Expansión regional y la busca de capital

Como parte de su plan estratégico a tres años, MCI evalúa dar el salto fuera del Perú. Yupanqui adelantó que ya sostienen conversaciones con su socio europeo Drone Volt para explorar oportunidades de expansión hacia Chile y Argentina, evaluando los primeros pasos de este despliegue durante el 2027.

“Hemos hablado con ellos de representación para América Latina. Es una de las variables que consideramos al hablar con los partners y ver qué facilidad nos dan de escalar, al menos a algunos países, como parte del crecimiento natural de la empresa”, indicó.

Para financiar esta etapa de escalamiento, los socios evalúan abrir rondas de inversión a partir de la segunda mitad del próximo año o en el 2028, aunque reconocen que el dinamismo de la demanda podría adelantar los plazos. “Aún estamos por definir el perfil, pero es muy probable que busquemos primero inversionistas estratégicos y, si alcanzamos un crecimiento robusto en el 2027, en el 2028 podríamos pensar en venture capital”, señaló el ejecutivo.

De cara a consolidar su posicionamiento en la región, MCI mantiene su apuesta corporativa. “Nosotros apostamos por transformar la industria peruana con el uso de estos drones especializados. Al final del día, las empresas compran valor, no drones; buscan proveedores y aliados que les generen valor”, concluyó Yupanqui.